Au tour de Québec Solidaire de lancer sa campagne

Jeudi soir, les candidats de Québec Solidaire de la région ont lancé leur campagne électorale devant leur partisans.

Les quatre candidats ont exprimé leur détermination pour représenter, défendre et faire rayonner l’ensemble de la Mauricie pour les quatre années à venir.

« La Mauricie est une vaste région avec de multiples réalités. Nous sommes fins prêts pour mettre en place un système de santé public et universel, être résilient face aux défis climatiques et près des communautés. Nous tiendrons compte de l’ensemble de la population en prenant en considération les femmes, les Premières Nations, les nouveaux arrivants et les personnes de diversités de genres », a lancé France Lavigne, candidate de Laviolette-Saint-Maurice.

Le candidat de la circonscription de Maskinongé, Simon Piotte, a souligné la croissance des appuis envers le parti lors des dernières élections. M. Piotte a également mentionné l’importance de l’agriculture et de la culture au Québec. » En agriculture comme en culture, il est important de les soutenir et d’encourager la relève qui est source d’innovation. L’innovation doit être la force du Québec et d’un futur pays » dit-il.

De son côté, Marjolaine Trottier, candidate de Champlain a mis l’accent sur la hausse du coût de la vie, particulièrement pour les familles, citant l’inflation, la crise du logement et le manque criant de places en CPE.

« Avec une solide équipe au national et au régional, le Québec et la Mauricie sont prêts à changer d’ère afin que l’économie soit au service des gens et de l’environnement. Québec solidaire mettra en place une vraie transition écologique et redonnera les lettres de noblesse à nos services publics et à notre démocratie », a conclu Steven Roy Cullen, candidat de Trois-Rivières.