Adams Tekougoum candidat du PLQ dans Trois-Rivières

Le Parti libéral du Québec annonce la candidature d’Adams Tekougoum dans

Trois-Rivières en vue des élections générales du 3 octobre prochain.

Détenteur d’une maîtrise en comptabilité et finance de l’Université de Douala au Cameroun et d’un Baccalauréat en science comptable à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Adams Tekougoum rassemble plus de 16 années d’expérience dans les domaines de la comptabilité et de la gestion au sein des secteurs privé et public.

Si le candidat a oeuvré auprès de nombreux ministères du Gouvernement du Québec,

notamment pour Revenu Québec, le ministère de la Culture et des Communications et ministère de la Santé et des Services sociaux, le père de famille fait aujourd’hui le saut en politique active avec l’équipe libérale afin de donner une voix forte à sa communauté de la circonscription de Trois-Rivières dans laquelle il réside depuis déjà 7 années.

« Mon engagement auprès de l’équipe libérale de Dominique Anglade est motivé par le projet de société Éco et la plateforme électorale qui propose des mesures concrètes permettant de répondre aux vraies préoccupations des Québécois et Québécoises. Nous avons des propositions audacieuses et des solutions pour aider la population à faire face à la hausse du coût de la vie à travers notamment une baisse d’impôt pour la classe moyenne et un soutien financier plus accru aux aînés. Je m’engage à donner toute mon énergie et ma détermination afin de donner une voix forte à la circonscription de Trois-Rivières », dit Adams Tekougoum, candidat officiel du Parti libéral du Québec dans Trois-Rivières pour 2022. (A.L.)