Plus d’un demi-million de dollars remis à 11 projets environnementaux locaux

La Fondation Trois-Rivières durable, la Ville de Trois-Rivières et Innovation et Développement économique Trois-Rivières dévoilent les onze nouveaux projets soutenus par le Programme de protection et mise en valeur (PPMV) et le Programme de soutien à la sensibilisation à la réduction des GES (PSSRGES) d’Éclore fonds environnement Trois-Rivières.

Détails des projets soutenus (PPMV)

Ce programme de financement vise à conserver et mettre en valeur les milieux naturels sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières en soutenant des projets qui favorisent l’acquisition, la conservation et la mise en valeur des milieux naturels de haute valeur écologique.

Nature Action Québec – 100 000 $

La Phase II du projet Consolidation de la protection de la Tourbière Red Mill donne suite à une première phase d’acquisition de plusieurs lots qui s’est terminée le 31 mars 2022. La réalisation de cette deuxième phase permettra

d’acquérir plusieurs hectares supplémentaires de milieux humides de grande valeur écologique à l’intérieur des limites de la municipalité.

Nature Action Québec – 15 000 $

Plan d’aménagement et de mise en valeur de la Tourbière Red Mill est un projet qui consiste en la réalisation d’une étude d’avant-projet pour la mise en valeur de la Tourbière Red Mill. La finalité du projet est de renforcer la protection du site tout en le rendant accessible aux citoyens trifluviens.

Nature Action Québec – 14 979 $

Le projet Subvention pour le remboursement des taxes foncières a pour objectif de rembourser les taxes foncières des lots en conservation, tel que prescrit dans le programme.

Énergie CMB – 324 235 $

Le projet Conservation et mise en valeur du boisé Énergie CMB – phase 1 a pour objectif d’assurer la pérennité de l’usage récréatif du boisé dans lequel est aménagé un réseau de sentiers de randonnée pédestre et de vélo de montagne.

Détails des projets soutenus (PSSRGES)

Ce Programme octroie des subventions pour sensibiliser et encourager les pratiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières. Les projets soutenus favoriseront l’adoption de gestes individuels et collectifs porteurs pour la lutte aux changements climatiques. Ces projets permettront notamment la sensibilisation et l’éducation à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la sensibilisation aux bonnes pratiques et l’encouragement à l’utilisation des transports actifs et collectifs.

Conseil régional de l’environnement Mauricie – 40 000 $

Courant d’ERE propose de sensibiliser la population citoyenne, les organismes, les entreprises, les conseillers municipaux et autres entités/publics de la ville de Trois-Rivières aux changements climatiques, et ainsi de les amener à poser des actions pour réduire les émissions de GES. Des conférences, des ateliers, des capsules vidéo sur diverses thématiques

en lien avec la lutte contre les changements climatiques seront déployés. Le projet comprend aussi un volet d’accompagnements destinés aux élus municipaux.

La Cyclerie – 20 687 $

Le projet Kiosques sur la mobilité durable de La Cyclerie mobile permettra aux Trifluviens de profiter d’ateliers sur la mécanique vélo, d’être sensibilisé à l’impact des transports sur la production de GES et d’être informé sur la pratique du vélo utilitaire. Munis d’un vélo électrique et d’une remorque contenant documentation, outils et pièces nécessaires, quatre cyclistes-mécaniciens de La Cyclerie iront ainsi à la rencontre des différentes communautés trifluviennes.

ÉcoMobile 3R – 22 600 $

Le Record Électrisant dans le cadre des » Rendez-vous ZÉRO » vise à accélérer l’adoption des véhicules à émission zéro (VEZ) afin de réduire les gaz à effet de serre (GES). Pour ce faire, le projet vise à réussir le plus grand rassemblement de VEZ au monde, soit 500 (marque à battre 405 à Seattle) et ainsi inscrire Trois-Rivières dans le prestigieux Livre Guinness des records. Réunir 50 organismes qui militent pour le transport actif lors de l’événement et lancer 24 stationnements à vélos connectés et sécurisés au CECi.

Roulons Vert – 40 000 $

Défi sans auto solo est un projet visant l’organisation d’une semaine de sensibilisation et d’action pour la promotion des modes de transport durable. L’objectif du défi est de mobiliser les grands générateurs de déplacements, leurs employés et leurs étudiants, à essayer des modes de transports alternatifs à l’auto solo pendant toute la semaine.

FestiVoix de Trois-Rivières – 14 250 $

Le Projet De festivalier à éco festivalier vise à offrir des alternatives gratuites en matière de transport, réaliser une campagne de promotion et de sensibilisation d’impact. Ce, à partir de la création de plusieurs capsules vidéo visant à sensibiliser et informer le public du FestiVoix sur l’importance de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et d’utiliser tous les moyens écologiques et concrets offerts sur le site par l’organisation.

APCHQ-Mauricie – 40 000 $

Le Projet Web-séries et balados vise à inciter les entrepreneurs en construction et en rénovation résidentielles à privilégier les projets de construction/rénovation qui respectent le plus possible les fondements du développement durable, ce qui aidera inévitablement à la réduction des GES. L’objectif est, de démystifier et de démontrer l’accessibilité de ces types de projets, leurs avantages et d’inspirer un mouvement collectif.

APCHQ-Mauricie – 40 000 $

Espace habitat sera une source d’informations fiables permettant de sensibiliser le secteur de l’habitation sur les pratiques et tendances de la construction et de la rénovation durables. Le projet détient trois objectifs ; la démocratisation de l’habitation durable, la sensibilisation des citoyens aux meilleures pratiques dans le cadre de projets de construction et de rénovation ; la promotion les initiatives d’entreprises du secteur de l’habitation qui se démarquent au niveau de leur offre plus conscientisée.

À propos d’Éclore fond environnement Trois-Rivières

En août 2020, on annonçait la mise en place du premier fonds québécois entièrement dédié à la protection environnementale à l’échelle locale. Rappelons qu’Éclore soutient des projets environnementaux imaginés par et pour la communauté trifluvienne et qu’il vise trois objectifs clés, soit la réduction des émissions collectives de gaz à effet de serre (GES), la conservation et la mise en valeur des milieux naturels ainsi que le soutien au développement d’une économie durable. Pour en savoir davantage sur Éclore et les projets financés, consultez son site web.