Plus de 3 M$ pour bonifier l’offre touristique en Mauricie

Tourisme Mauricie a reçu 2,9 M$ du gouvernement du Québec, montant qui sera investi dans le développement touristique de la Mauricie. À cela s’ajoute aussi une enveloppe de 445 000$ provenant de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme pour développer des projets.

À cette somme, Tourisme Mauricie ajoute 300 000 $, pour une enveloppe totale de plus de 745 000 $ dédiée au développement de projets touristiques dans la région.

« Cette importante enveloppe budgétaire permettra non seulement à notre organisation de poursuivre ses actions dans la réalisation de projets innovants, mais aussi de déployer des mesures concrètes en matière écologique, sociale et économique, le tout avec l’objectif de faire de la Mauricie une destination touristique durable », affirme Stéphane Boileau, directeur général de Tourisme Mauricie.

Cette aide financière permettra aussi à l’organisation d’aligner ses actions avec les mandats confiés par le ministère du Tourisme en matière de promotion et de commercialisation, d’accueil et de signalisation touristique, ainsi que de développement et de structuration de l’offre.

Tourisme Mauricie compte 460 membres répartis sur six MRC. Le tourisme en Mauricie, c’est 439 M$ en recettes chaque année, plus de 5 millions de visiteurs, 1300 entreprises ainsi que 14 000 emplois directs et indirects. (M.E.B.A.)