Plus de 1,3 M$ accordés à trois entreprises mauriciennes

Les gouvernements du Canada et du Québec ainsi qu’Investissement Québec annoncent l’octroi de prêts totalisant 1 351 297 $ aux entreprises mauriciennes Abnatura, Solutions Genyk et Groupe CR3X/RIDD. L’aide financière soutiendra la réalisation de projets évalués à près de 2,2 millions de dollars et visant notamment l’acquisition d’équipements technologiques.

Le gouvernement du Canada accorde des contributions remboursables totalisant 641 061 $ à ces trois entreprises en vertu du programme Croissance économique régionale par l’innovation (CERI) de DEC. Pour sa part, le gouvernement du Québec leur attribue, par l’entremise de son mandataire, Investissement Québec, des prêts totalisant 630 236 $ et provenant du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie. Investissement Québec octroie également, à même ses fonds propres, un prêt de 80 000 $ à l’entreprise Abnatura. (A.L.)