Pluie d’emplois disponibles dans le secteur touristique

« T’as la personnalité pour un emploi en tourisme », voilà l’accroche de la nouvelle campagne lancée aujourd’hui par Innovation et développement économique (IDE) Trois-Rivières. Elle vise à promouvoir les différents postes actuellement disponibles, que ce soit dans les attraits touristiques, du côté des événements, ou encore dans les restaurants et établissements hôteliers du territoire trifluvien.

Innovation et développement économique (IDE) Trois-Rivières ne s’en cache pas, cette pénurie était déjà à nos portes avant même l’arrivée de la pandémie.

« Nous l’avions vu venir et maintenant, nous tentons de contrer le phénomène avec différents projets parce qu’il faut trouver des solutions. Vous savez, 60% du manque de personnel se veut dans la restauration, 20% dans le domaine de l’hôtellerie, que ce soit à la réception ou à l’entretien ménager, et un autre 20% dans le domaine de la culture et de l’événementiel », a d’abord lancé Daniel Rioux, coordonnateur du tourisme chez IDE Trois-Rivières.

« Ce sont tous nos partenaires qui, ayant de la misère à régler le problème, se tournent vers nous pour avoir de l’aide. À titre de comparaison, la Ville de Québec évalue que les secteurs de l’hébergement n’auront que 70% d’occupation cet été en raison du manque de personnel à l’entretien ménager. »

Ici aussi, le recrutement est donc devenu un enjeu prioritaire pour le milieu touristique trifluvien alors que 500 postes seront à combler en vue de la saison estivale.

« On veut aider à combler ces emplois-là. Sachez également que nous sommes prêts à engager des gens qui ne sont pas issus du domaine touristique », ajoute M. Rioux.

« On vise à la fois les jeunes qui se cherchent un emploi, comme les plus vieux ou encore les retraités ou pré-retraités qui seraient intéressés par un de nos emplois. Sur notre site, il y a une centaine d’emplois affichés. On en cherche partout, que ce soit à H2O, Danse Encore, l’Île Saint-Quentin, au Sanctuaire et même à l’Amphithéâtre Cogeco. Il y a plusieurs emplois intéressants qui offrent son lot d’avantages. »

Les établissements hôteliers trifluviens sont nombreux à recruter actuellement, a pour sa part confirmé le copropriétaire de l’Hôtel Oui GO!, Gilles Babin.

« Nous recherchons différents types de profils, par exemple des gens en forme et plus discrets pour l’entretien ménager, ou encore des personnes aimant le service à la clientèle pour l’accueil. On vise autant les jeunes que les personnes de 50 ans et plus qui ont beaucoup d’expérience. Même si la personne n’a pas de bagage d’expérience dans le domaine hôtelier, nous allons la former. »

« Vous savez, les hôtels de la région ont entre 20% et 30% du personnel à combler. L’entretien ménager a toute son importance parce que si on ne peut pas faire le ménage de nos chambres, on ne peut pas accueillir nos clients à notre pleine capacité. Nous sommes la porte d’entrée pour Trois-Rivières. C’est nous qui conseillons ensuite les gens à savoir où manger et quoi faire à Trois-Rivières », ajoute-t-il.

Également présent cet après-midi, le copropriétaire du restaurant Le Buck, Martin Bilodeau, a pris la parole au nom des restaurateurs. « Les employés qui choisissent notre domaine apprécient l’esprit d’équipe qui règne dans les cuisines et dans les salles à manger. Nous travaillons dans le plaisir et nous sommes choyés de faire vivre des moments de bonheur à nos clients », explique-t-il.

« En 2019, on a dû fermer pour nos dîners et nos brunchs en raison du problème de main d’œuvre et on a vu ça à plusieurs autres endroits. On recrute des gens à toutes les échelles d’âge. Les gens peuvent venir se chercher un emploi pour plusieurs années, et non pas juste des emplois saisonniers. »

L’équipe d’IDE Trois-Rivières a confirmé sa présence au Salon de l’emploi Trois-Rivières/Bécancour, le 13 avril prochain, afin de rencontrer les visiteurs et de leur faire découvrir les emplois à pourvoir en tourisme sur le territoire. Pour consulter certains postes disponibles, visitez le https://www.idetr.com/fr/travailler-a-trois-rivieres/emplois-en-tourisme