Plantes et fleurs pour égayer le temps des Fêtes

Chaque année, le Poinsettia est une des fleurs les plus en demande dans le temps des Fêtes, mais elle n’est pas la seule. Sachez que les Cactus de Noël, l’Anthurium, l’Amaryllis et le Pin de Norfolk sont également très populaires.

Allons-y d’abord avec le classique Poinsettia. « Ça fait vraiment longtemps qu’il est populaire dans le temps des Fêtes. Évidemment, environ 80% des ventes se font dans la couleur rouge, mais il y a également le rose, le blanc et le mouchetée. S’il est bien entretenu, il peut se converser jusqu’à Pâques. Il faut le conserver à la température pièce, loin des sources de chaleur et des courants d’air. Il faut laisser un temps entre les arrosages afin que le dessus de la terre puisse s’assécher avant le prochain arrosage. On évite aussi le surplus d’eau dans la soucoupe », explique Émilie Gabias, gérante chez Gauthier Fleurs et Jardins.

Pour ce qui est de l’Anthurium, c’est sa forme de cœur qui attire vraiment l’attention. « C’est une plante très appréciée par sa forme et elle peut fleurir à l’année. Elle peut produire beaucoup de fleurs! Elle est très prisée dans le rouge, mais également dans le blanc ou dans le rose », ajoute Mme Gabias.

Elle tolère un éclairage faible, mais sa floraison apparaît seulement sous un éclairage moyen. Tout comme le Poinsettia, il est recommandé d’arroser aussitôt que le terreau commencer à devenir sec.

En ce qui concerne le Cactus de Noël, il est très coloré et on le retrouve aussi dans le rosé, jaune pâle ou blanc. « Il faut savoir que ce n’est pas un vrai cactus, explique-t-elle. C’est un cactus d’automne aussi appelé le Cactus de Thanksgiving qui fleurit à ce stade-ci de l’année, ce qui en fait un cadeau très populaire à Noël. »

Habituellement amateur d’éclairage moyen, celui-ci va demander un éclairage intense pour la période hivernale. Il faut espacer l’arrosage en laissant sécher que légèrement le terreau. Pour stimuler sa floraison, il est recommandé de le replacer à l’extérieur lors de la saison estivale.

Maintenant, l’Araucaria – également appelé le Pin de Norfolk – s’apparente vraiment à un sapin et peut passer l’année à l’intérieur. C’est d’ailleurs l’un des rares conifères qui peut pousser à l’intérieur d’une maison. Il atteint rarement plus de deux mètres et ne fleurit pas. Pour le préserver, il préfère un bon éclairage (intense à moyen) et il requiert lui-aussi un arrosage lorsque le terreau commence à assécher. Il aussi déconseillé de le tailler.

La cinquième vedette du temps des Fêtes est l’Amaryllis. « C’est vraiment une très belle plante qui est composée de bulbes de fleur. Les enfants l’adorent pour ça, mais aussi parce que c’est très coloré et ça pousse très vite », explique la gérante.

L’Amaryllis va fleurir pendant deux à trois semaines, puis exiger une période de repos de huit à dix semaines. Ensuite, il faut remplacer la surface du compost sur 5 cm, placer la plante dans une pièce chaude, fertiliser et arroser. Elle va ensuite refleurir six à semaines plus tard.

Voilé, vous êtes maintenant mieux outillés pour conserver vos cadeaux le plus longtemps possible.