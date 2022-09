Place à la 5e édition du Symposium d’arts visuels de Trois-Rivières

Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap sera l’hôte de la 5e édition du Symposium d’arts visuels de Trois-Rivières, les 10 et 11 septembre prochains, dans les jardins du Sanctuaire. Organisé de concert avec Tourisme Mauricie, les amateurs d’art et les curieux sont invités à renouer avec l’événement après deux ans de pandémie alors que tout près de 60 artistes en arts visuels présenteront leurs oeuvres.

De la peinture à la sculpture, de la photo à la gravure, le public sera aussi invité à voter pour leur artiste « Coup de coeur ». Patricia Kramer, une artiste de la région qui a créé une murale près du Sanctuaire sur la rue Notre-Dame Est, agira à titre de marraine d’honneur. Participante au Symposium depuis le tout début, elle présidera fièrement le jury du prix « Reconnaissance des pairs ».

En plus des exposants, il y aura un spectacle de la formation « Wooden Shapes » et des airs d’opéra par l’Opéra de Trois-Rivières. Le public pourra aussi visiter les maquettes du maquettiste amateur Claude Bastien, au sous-sol de la Basilique. L’événement sera clôturé par un hommage au comité fondateur du Symposium, suivi par la remise du prix « Reconnaissance des pairs ». C’est un rendez-vous de 10h à 17, le samedi, et de 10h à 16h, le dimanche.

Les journées du patrimoine religieux

Il y aura également « Les journées du patrimoine religieux », soit les 9, 10 et 11 septembre. Le Sanctuaire vous propose de venir visiter ou encore revisiter leurs édifices patrimoniaux religieux, dont la Basilique et le Petit Sanctuaire. Des visites guidées auront lieu à 13h et 14h pour mieux connaître notre histoire religieuse et notre patrimoine comme l’architecture et les vitraux de la Basilique (il faut vous présenter au kiosque d’information).

Sur place, vous pourrez aussi rencontrer François Rocheleau, le samedi (entre 13h et 17h), qui se déplacera entre la Maison Rocheleau et les jardins du Sanctuaire pour vous raconter la présence religieuse sur les terres de la Seigneurie du Cap-de-la-Madeleine. À la criée, ce personnage historique pourra vous en apprendre un peu plus sur l’origine des lieux au temps de la colonie française et toutes les époques qui s’en suivent jusqu’à l’arrivée des oblats. (JC)