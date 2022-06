Patrick Massicotte devient le nouveau président de la Chambre de commerce

Patrick Massicotte prend la relève de Me Cassy Bernier à la présidence de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) pour l’année 2022-2023.

Patrick Massicotte, CPA, CGA, a fait son baccalauréat en administration des affaires – profil finance à l’UQTR et a complété une maîtrise en finance corporative à l’Université de Sherbrooke. Cofondateur et associé chez Soluce, Patrick possède la fibre entrepreneuriale dès son plus jeune âge et il a une excellente vision stratégique. Il cherche toujours à faire rayonner les PME à l’échelle provinciale.

« La prochaine année de la Chambre en sera une de terrain, affirme le nouveau président de la CCI3R. Dans le contexte économique actuel, nous savons que les entreprises et nos membres ont des enjeux importants et nous voulons être présents pour les soutenir dans leurs défis. La pandémie aura été difficile pour plusieurs, mais nous devons maintenant regarder vers l’avenir. Je souhaite positionner la CCI3R comme un mobilisateur pour toutes les entreprises et les partenaires sociaux économiques de notre belle ville. »

La dernière année aura aussi permis à la Chambre de commerce de reprendre progressivement ses activités en présentiel.

Par ailleurs, des projets ponctuels ont vu le jour en 2021-2022 afin d’aider les entreprises avec leurs différents enjeux. La campagne d’achat local Mes achats à quelles pas a notamment donné un coup de pouce aux commerces, tandis que le projet Cours de cuisine en alternance travail-étude est venu soutenir les restaurateurs qui doivent jongler avec une forte pénurie de main-d’œuvre. Des entreprises ont aussi pu accueillir des stagiaires en milieu de travail grâce au projet Accueillez un stagiaire.

Aussi, dans le but de mieux répondre aux services de ses membres, la CCI3R a implanté le système de gestion des membres, l’application LOCALI-T et a modernisé le site Internet, ce qui a permis d’augmenter l’efficacité de l’organisation.

Conseil d’administration 2022-2023