Pas de record Guinness pour Trois-Rivières

L’organisme ÉcoMobile 3R avait lancé un appel aux électro-cyclistes du Québec afin de fracasser le record du monde détenu par la ville de Seattle, soit en réalisant un défilé de plus de 405 vélos à assistance électrique. Au final, ce sont un peu moins de 350 vélos qui auront répondu présents.

Jean-Guy Hood (Alain Dumas) avait donné rendez-vous aux cyclistes au Centre d’événements et de congrès interactifs (CECi) de Trois-Rivières. Pourquoi tenter d’atteindre un record Guinness en mobilisant les gens autour du vélo électrique?

» En ville, pédaler électrique devient une alternative qui peut remplacer la voiture pour se déplacer de façon écologique, rapide et sans embouteillage « , avait confié Yves Beaudoin, co-propriétaire du Brasier 1908 et président du conseil d’administration (CA) d’ÉcoMobile 3R, l’OBNL responsable de l’événement.

» Il n’y a jamais eu autant de vélos à assistance électrique sur les pistes et routes du Québec et cet engouement, comme activité sportive saine d’intensité modérée, continu de se faire sentir partout « , avait pour sa part ajouté le vice-président du conseil d’ÉcoMobile 3R et président directeur général d’ÉcoByke, Michel Letarte.

Les deux entrepreneurs comptaient d’ailleurs utiliser l’intérêt entourant la tentative de fracasser le record Guinness pour promouvoir ce moyen de transport. Les participants à ce Rendez-vous Zéro se sont vu proposer un parcours de 10 km à travers le centre-ville afin de se donner une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Maurice. Les cyclistes ont également eu l’occasion de traverser sans frais le site naturel enchanteur du parc de l’Île Saint-Quentin. (JC)