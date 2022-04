Participation à distance aux séances publiques : Trois-Rivières va de l’avant avec une résolution

Le conseiller du district de Pointe-du-Lac, Pierre-Luc Fortin, a déposé une résolution afin qu’un membre du conseil présentant des symptômes de COVID-19 puisse participer à la séance du conseil par d’autres moyens de communication, malgré que les séances doivent se tenir en présentiel.

On se rappellera qu’à la suite d’une directive du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), les élus municipaux ne peuvent plus siéger à distance depuis le 25 mars. Ces derniers peuvent assister à distance à la séance publique, mais ne peuvent ni intervenir durant la séance ni voter lorsque la situation le demande.

Après Pierre-Luc Fortin et Richard W. Dober il y a deux semaines, c’était au tour du conseiller du district de Pointe-du-Lac, François Bélisle, de faire les frais de cette directive du MAMH, mardi soir. Cette incohérence avait été dénoncée par plusieurs élus municipaux il y a deux semaines, de sorte que la Ville s’est engagée à aller de l’avant pour demander de conserver le mode hybride de travail dans les cas de risque de contagion, mais aussi de le permettre de façon générale.

« Pour [le gouvernement], la pandémie, c’est fini. C’est faux. Cette directive m’enlève mon droit de vote démocratique ce soir. Il faut arrêter d’avoir peur. C’est bien beau parler à l’UMQ, mais c’est au ministère qu’il faut parler. C’est au gouvernement du Québec qu’il faut parler « , plaide François Bélisle, conseiller du district de Pointe-du-Lac.

Sur les ondes de l’émission Toujours le matin à ICI Radio-Canada mardi matin, le conseiller municipal Pierre-Luc Fortin a déploré que le dossier n’avait pas avancé dans les deux dernières semaines. « On a convenu de retravailler sur une autre résolution, mais je n’en ai pas vu à l’ordre du jour d’aujourd’hui. Peut-être que c’est parce que le ministère aurait décidé de changer sa directive sous peu, mais appelez-moi pour me tenir au courant. Dans ce contexte, je vais déposer ma résolution ce soir « , a-t-il indiqué au micro de l’animatrice Marie-Claude Julien en annonçant qu’il entendait déposer sa résolution en soirée.

Le maire Jean Lamarche se défend : le dossier n’a pas fait du surplace, affirme-t-il. » On a fait du travail. On a rencontré l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et son président à ce sujet, ainsi qu’à la direction générale de l’UMQ. Notre service juridique a également abordé le point avec l’UMQ « , détaille M. Lamarche.

» J’ai trouvé ça ordinaire de vous entendre à la radio tenir des propos à l’effet que ça n’avait pas avancé. Ça aurait valu la peine que tu m’appelles, a lancé le maire au conseiller du district des Estacades.(…) On a travaillé avec le MAMH. Il y a une ouverture. C’est au niveau de la santé qu’on ne veut pas aller de l’avant avec de nouveaux décrets. Ce n’est pas par la résolution que ça va changer. C’est par une démarche nationale avec les autres représentants des municipalités. »