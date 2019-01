Parlement étudiant du Québec: un rôle important pour une Trifluvienne

Crédit photo : Michaël Laforest

TROIS-RIVIÈRES. Pour une 33e année, plus de 140 jeunes issus des quatre coins du Québec siègent à la place des élus dans l’enceinte de l’Assemblée nationale à l’occasion du Parlement étudiant du Québec. Du nombre, on retrouve la Trifluvienne Elisabeth Gendron qui agit à titre de Leader en chef du gouvernement et ministre du Tourisme chez les Rouges.

Jusqu’au 6 janvier, les caucus des Bleus et des Rouges présenteront six projets de loi, deux budgets et deux projets de livre, qui porteront notamment sur la santé, l’environnement et l’éducation. Les deux caucus formeront tour à tour le gouvernement et l’opposition officielle.

Durant l’aventure, ils devront notamment prononcer des discours dans le Salon bleu, défendre leurs projets de loi en commission parlementaire et faire face aux médias grâce à la présence d’une équipe de journalistes étudiants qui produira deux journaux par jour et des reportages vidéo.

On peut d’ailleurs suivre les travaux de l’Assemblée nationale sur la page Facebook: https://www.facebook.com/journalistesparlementetudiant

«C’est une expérience éducative sans pareil. Les participants, autant chez les parlementaires que chez les journalistes, sont appelés à se surpasser et remplir des défis qu’elles et ils ne croyaient pas possible d’accomplir, ce qui encourage la participation citoyenne active le reste de l’année», souligne Francis Bouchard, président du conseil d’administration de l’Assemblée parlementaire des étudiants du Québec, l’organisme derrière cette initiative.

Depuis maintenant plus de 30 ans, plus de 2 000 jeunes de 18 à 25 ans ont expérimenté les rouages du système parlementaire québécois en participant au Parlement étudiant du Québec.