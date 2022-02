Parcs du Moulin et des Chenaux : une première étape de consultation terminée

La Ville de Trois-Rivières vient de compléter une première étape de consultation visant à améliorer les parcs du Moulin et des Chenaux, tous deux situés dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. Du 15 au 25 février, les citoyens ont été appelés à répondre à un sondage en ligne afin de bien cibler leurs besoins et intérêts. Ce sont plus de 200 personnes qui ont donné leur avis.

« Ce sondage s’inscrit dans le processus de revitalisation du Bas-du-Cap, précise le porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, Guillaume Cholette-Janson. C’était la première étape de consultation. Ça va nous permettre de mieux planifier les prochaines consultations publiques, basées sur les intérêts démontrés dans le sondage. »

« Ça peut être perçu comme un processus lent, mais c’est une grosse machine qui demande de bien faire les choses, renchérit ce dernier. On bâtit l’avenir et on veut bien le faire. Ça ne veut pas dire qu’il ne se passera rien d’ici là dans les parcs ciblés. Les activités vont continuer. »

Rappelons que dans le cadre du Plan directeur de revitalisation du Bas-du-Cap, la Ville de Trois-Rivières s’est donné comme objectif de mettre à niveau les infrastructures et de développer l’offre de parcs et d’espaces verts afin de les adapter aux besoins actuels et futurs de la population trifluvienne. C’est pourquoi le sondage visait à mieux comprendre les habitudes de fréquentation, les besoins et les attentes de la population à l’égard de ces parcs.