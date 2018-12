Parc Champlain: pas de patinoire cet hiver

TROIS-RIVIÈRES. Il n’y aura pas de patinoire cet hiver au parc Champlain, au centre-ville. C’est la décision qu’a récemment prise le conseil d’administration de Trois-Rivières Centre.

C’est essentiellement pour des raisons de logistique et de coûts élevés que l’organisation a décidé de ne pas renouveler l’expérience cette année.

«La première année a été un succès sur toute la ligne, mais l’année dernière, il a fallu la fermer très tôt en raison des fluctuations de température et des conditions météo. On s’occupait de tout, y compris de l’entretien. C’était également compliqué, car comme il n’y a pas d’accès à l’eau près du parc, il fallait faire appel à des camions citernes pour faire la patinoire», explique Patrick Dupuis, président de Trois-Rivières Centre.

La difficulté de recruter de la main-d’œuvre pour entretenir les patinoires, une problématique encore présente cette année, a aussi pesé un poids dans cette décision.

Toutefois, cela ne signifie pas que la patinoire ne reviendra jamais à cet emplacement, précise M. Dupuis.

«Cette patinoire est une idée qui était venue des commerçants du centre-ville il y a quelques années, à la suite de la fermeture de la patinoire du parc portuaire, qui était gérée par la Ville. Il y avait de l’achalandage à la patinoire du parc Champlain, mais il y avait des coûts importants qu’on devait payer. On aimerait reparler avec la Ville de Trois-Rivières pour savoir s’il serait possible de nous aider pour l’entretien de la glace dans le jour, tandis qu’on pourrait s’occuper d’organiser des activités et de l’animer», suggère-t-il.