« On a donné notre vie à nos restaurants »

Plus de 30 ans après avoir ouvert son premier restaurant au centre-ville de Trois-Rivières, la famille Cassar a reçu le Prix hommage Bâtisseur centre-ville lors du récent Gala Radisson. Cet honneur est allé droit au coeur des soeurs Lynn et Sherry Cassar, qui ont perdu leur maman, l’âme des restaurants et de la famille, il y a quelques mois.

« C’est avec beaucoup d’émotions qu’on a reçu ce prix, confie Sherry Cassar. Être reconnu de cette façon après tant d’années à faire des affaires au centre-ville, c’est une belle tape dans le dos, une belle marque de reconnaissance de nos pairs. On ne fait pas ça pour avoir des prix, alors quand on en reçoit un, c’est certain que ça nous touche beaucoup. »

« C’était encore plus émouvant pour nous parce que notre mère n’était pas là, ajoute Sherry. Elle est décédée soudainement des suites de la COVID l’an dernier. On aurait tellement aimé qu’elle soit là avec nous. C’était notre étoile. »

L’histoire de la famille Cassar en restauration a commencé il y a près de 70 ans. « Notre père Robert avait un restaurant à Shawinigan quand il a rencontré notre mère Renée, raconte Sherry. Ensuite, ils ont eu plusieurs restaurants A&W ensemble. Et dans les années 80, notre père nous a demandé à ma soeur et moi si on avait envie de se joindre à eux. »

À ce moment, Lynn avait complété ses études au HEC Montréal et Sherry avait passé son Barreau. « On habitait à Montréal et on a décidé de revenir en région pour travailler avec nos parents qui ont eu l’opportunité d’ouvrir le restaurant Gaspard, en 1989, au centre-ville de Trois-Rivières. On est revenu pour ce projet-là. C’était le premier restaurant de la famille au centre-ville », mentionne Sherry.

Un concept nouveau

Les Cassar ont par la suite ouvert le populaire restaurant Angéline. À l’époque, le concept était nouveau et les gens venaient même de Montréal pour y manger. Seulement six mois après l’ouverture, les propriétaires ont doublé la superficie.

D’ailleurs, Angéline, c’était le nom de la grand-mère maternelle de Lynn et Sherry. « Elle a été notre inspiration pour développer le concept, indique Sherry. C’était une femme qui faisait passer le confort et le bien-être des autres avant le sien. C’est ce qu’on a voulu recréer comme ambiance. Et je crois que c’est ça qui a fait la différence, qui est la clé de notre succès. »

Dans les années qui ont suivi, la famille Cassar a ouvert le Casablanca, le Aqua, une boutique de décoration, le Angéline sur des Récollets, Le Bob et Madame Woo. « À une époque, on gérait onze restaurants. Maintenant, on en a quatre. C’est toute la famille qui est impliquée dans l’aventure, nos conjoints comme nos enfants. Tout le monde met la main à la pâte. On a donné notre vie à nos restaurants », lance Sherry Cassar.

Même avant son décès subit, Renée Cassar, du haut de ses 80 ans, continuait de travailler dans les restaurants. Il n’était pas rare de la voir accueillir les gens, nettoyer les tables et même faire de la plonge.