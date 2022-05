Nouvel événement touristique pour les amateurs de voitures

Le centre-ville de Trois-Rivières sera l’hôte cet été d’un tout nouvel événement à vocation touristique : Élégance Trois-Rivières. Du 22 au 24 juillet prochain, les gens pourront admirer de près plus d’une centaine de voitures de prestige, dont certaines parmi les plus rares au Québec.

Élégance Trois-Rivières est le projet d’une dizaine d’amateurs de voitures de prestige trifluviens. Le comité organisateur est présidé par le collectionneur François R. Beauchesne.

L’événement se déroulera principalement au parc portuaire et dans les rues avoisinantes. « On attend environ 200 voitures sur les différents sites, indique M. Beauchesne. On va avoir des autos un peu partout au centre-ville pour que les gens puissent non seulement prendre part à un concours d’élégance automobile et voir de belles voitures, mais aussi profiter du centre-ville. »

« L’endroit choisi nous distingue aussi des autres concours d’élégance, qui ont généralement lieu sur des parcours de golf, renchérit ce dernier. On voulait faire différent et faire profiter aux gens de la vue sur le fleuve. »

Le 22 juillet, le coup d’envoi de l’événement sera donné par un cocktail d’ouverture au CECi. Le lendemain, de 10h à 17h, place à l’exposition de voitures avec des juges qui parcourront les divers sites pour juger les voitures en vue du concours d’élégance. Il y aura également des kiosques de produits locaux et diverses animations.

Le samedi soir, il y aura un souper gastronomique à l’hôtel Delta. Un orchestre de type ballroom sera sur place pour agrémenter la soirée. Le dimanche, l’exposition et les kiosques seront de retour, de même qu’un événement relié au domaine de la mode. L’événement sera clôturé par la remise de prix.

« Je suis un petit collectionneur de voitures qui aime visiter annuellement des expositions de voitures un peu partout, lance M. Beauchesne. Je fais ça depuis plusieurs années. Je trouvais que ça finissait toujours par se ressembler un peu et ça me laissait souvent sur ma faim. En 2018, je suis allé en Californie et j’en ai profité pour aller visiter un concours d’élégance là-bas, qui est un des plus gros au monde. J’ai passé là une semaine de rêve. En revenant dans l’avion, je me disais qu’il fallait trouver un moyen d’organiser un événement de ce type-là dans la région. »

C’est ce qu’il a fait, aidé de quelques personnes. La présidence d’honneur de l’événement a même été confiée au pilote et chroniqueur Bertrand Godin. « J’ai accepté cette invitation sans hésiter. Pour moi, c’est un mélange gagnant parce qu’on a une belle culture de l’automobile au Québec et dans la région. En plus, dans un décor enchanteur, c’est certain que c’est prestigieux. C’est un événement qui se distinguera. Le but, c’est de rendre les voitures anciennes et de prestige accessibles au grand public. J’encourage les collectionneurs à s’inscrire à l’événement. »

Pour consulter l’ensemble de la programmation, prendre part au souper gastronomique ou s’inscrire au concours d’élégance : elegancetroisrivieres.com