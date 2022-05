Nouveau programme d’aide à la transformation numérique des PME de la Mauricie

La direction générale d’Économie du savoir Mauricie (ESM) annonce la mise sur pied du programme Accélération Numérique, visant à accompagner les PME de la Mauricie dans leurs projets de transformation et d’accélération numérique.

Par ce programme, les entreprises pourront bénéficier d’une contribution non

remboursable (subvention) de 45 % des honoraires d’expertises, pouvant aller jusqu’à

45 000 $ par année, par entreprise pour réaliser un projet de transformation numérique. Il peut s’agir à titre d’exemple d’une planification stratégique numérique, une cartographie des processus de gestion ou de production, de l’accompagnement à l’acquisition et à l’implantation d’une solution technologique, l’automatisation ou un projet de maintenance prédictive, etc.

Cette nouvelle offre de service est rendue possible grâce à un investissement conjoint du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) d’un montant de 294 258 $ pour les deux premières années du projet pilote dans le cadre de l’Offensive de transformation numérique, et de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) qui verse un montant de 500 000 $ par l’entremise du Fonds pour l’emploi et la croissance.

L’accompagnement couvrira les projets relatifs aux étapes ci-dessous en tenant compte du niveau de maturité numérique actuel de chaque entreprise. À chacune des étapes, ESM mettra les entreprises en relation avec des experts de son réseau en fonction des besoins spécifiques identifiés.

1. Planification stratégique

2. Gestion du changement et développement des compétences (Services Québec)

3. Optimisation des processus

4. Élaboration d’un plan numérique

5. Réflexion stratégique pour la sélection d’une solution numérique / technologique

6. Implantation et mise en oeuvre

Le programme s’adresse principalement aux entreprises oeuvrant dans l’un des secteurs d’industries suivants :

▪ Manufacturier

▪ Technologies de l’information

▪ Services aux entreprises B2B

D’autres types d’entreprises peuvent parfois être admissibles. Pour valider l’admissibilité d’un projet, contactez un conseiller d’ESM au 819 519-9090 ou par courriel à info@esm-im.ca.