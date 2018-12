Noël en lumière: les activités d’aujourd’hui sont annulées

Crédit photo : archives

Afin d’assurer la sécurité des visiteurs, les activités qui lancent la 16e édition de Noël en lumière, aujourd’hui, sont annulées. Le cocktail météo s’étant invité sur la région mauricienne, l’ouverture de l’événement aura plutôt lieu le 22 décembre dès 15 h.

Les festivaliers sont donc conviés demain dès 15 h afin de visiter les Jardins illuminés revisités sous la direction artistique du FestiVoix de Trois-Rivières et l’AUDI-C, la nouvelle zone de jeux extérieure imaginée par le FestiVoix.

À cela s’ajoute, les expositions féériques et l’espace de jeux intérieur, la crèche vivante, et bien plus. À 19 h se tiendra le concert de Mélissa Bédard intitulé Ma liste de Noël au petit Sanctuaire.

On rappelle que les passeports sont disponibles au Sanctuaire au coût de 15$ et que le bracelet journalier est au coût de 5$. L’événement est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

La programmation complète est au www.noelenlumiere.com.