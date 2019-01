NoÃ«l en LumiÃ¨re : 40 000 visiteurs

Crédit photo : Marie-Ève Alarie

Ce sont 40 000 personnes qui ont pris part aux activités de la 16e édition de Noël en Lumière.

«On n’a jamais vu autant de familles sur le site. L’expérience qui leur a été offerte a été remarquable», mentionne Mgr Pierre-Olivier Tremblay. La zone familiale imaginée par le FestiVoix est le grand succès de la 16e édition de Noël en Lumière.»

«L’exposition Splendeurs des miniatures, l’espace Sourire au sous-sol de la Basilique, la crèche vivante et la fermette ont su également émerveiller petits et grands, ajoute ce dernier. Avec ces activités, l’organisation a clairement bonifié sa proposition pour les familles.»

L’an dernier, on comptait 30 000 visiteurs sur 31 jours d’activités. Cette année, l’événement s’est déroulé sur 17 jours. Le marché de Noël a attiré, à lui seul, plus de 13 000 personnes venant des quatre coins du Québec.

Plus de 6 000 personnes ont assisté aux célébrations du 24 et du 25 décembre. Ce sont près de 1 000 personnes qui sont venues voir les spectacles d’Isabelle Boulay et Jean-Pierre Ferland dans la Basilique. Les représentations plus intimes au petit Sanctuaire de Mélissa Bédard, Fabiola Toupin, des Frères Bélanger, et de Sylvain-Alexandre Lacas et son équipe ont attiré plus de 700 spectateurs. Le spectacle de Kaïn a quant à lui réuni près de 3 000 personnes sur l’esplanade devant la Basilique.

L’organisation estime avoir trouvé son créneau en axant davantage sa programmation pour les familles et en ajustant la durée de l’événement. Un comité sera mis en place rapidement afin de réfléchir à la 17e édition.