Matente Aloue de passage au centre-ville

InfoLogis, qui demande des actions concrètes contre la crise du logement, a réuni la presse ce midi, au parc Champlain. La coordination d’InfoLogis dénonce aussi l’impact des Airbnb à Trois-Rivières.

« Ça veut dire quoi un logement abordable? On ne le sait pas ce qu’est un logement abordable et on ne réussit pas à avoir des réponses », a d’abord lancé Mylène Dupont, coordonnatrice d’InfoLogis Mauricie. « Le taux d’inoccupation à Trois-Rivières est de 0,9% et si on parle des logements familiaux, on baisse à 0,6% et le taux abordable est de 3% alors on est loin de là. Il y a l’augmentation du prix des loyers également qui est considérable. À titre d’exemple, on parle de 9,2% du côté de Shawinigan. »

« Pour ce qui est des logements destinés au Airbnb, des propriétaires font de leur bâtisse locative des loyers Airbnb. Vous comprendrez que ça enlève des logements à des familles. »

InfoLogis était accompagné, aux abords de l’Hôtel de Ville, par Matente Aloue.

« On est un collectif de citoyennes, et locataires, et on réfléchit depuis quelques mois à des actions qu’on peut faire par rapport à l’accès au logis. Nos actions sont davantage artistiques et revendicatrices », a pour sa part ajouté Carol-Ann Hobbs.

« Matente Aloue se veut notre projet le plus récent. On est allé chercher de l’information, comme le loyer à 540$ qui est le prix médian pour un logement 1 ½ à Trois-Rivières. Matente Aloue est un projet plus ironique, qui va dans l’humour, et il touche les gens. On a reçu plusieurs témoignages des gens déjà. »

Matente Aloue est présentée comme un magnifique 1 1/2 lumineux et spacieux, au style champêtre et idéal pour jeune professionnel. Matente Aloue a été fraîchement rénovée, mais ses boiseries d’origine ont été conservées. Excellente aération. Emplacement idéal, au centre-ville de Trois-Rivières. Superbe concept de co-living avec les écureuils. Non chauffé, non éclairé. Abordable (selon les prix du marché): 540$/mois.

« Absurde? Exagérée? Vous avez peut-être déjà vu une annonce similaire si vous êtes à la recherche d’un logement potable et abordable! C’est la crise du logement à Trois-Rivières et on croule sous les hausses de loyers, l’itinérance explose, les maisons de chambres ferment, mais les condos poussent comme des champignons, et on n’a pas fini d’entendre parler de rénovictions. Ça fait des années qu’on le dit, il y a un urgent besoin de logements sociaux », peut-on également lire sur la page Facebook officielle de Matente Aloue.