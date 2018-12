Maladeenhiver.ca : pour outiller la population face aux virus d’hiver

Propice aux rapprochements et aux accolades, la période des fêtes rime souvent avec « transmission de virus hivernaux ». Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec en profite pour lancer une vaste campagne de communication afin d’informer la population sur quoi faire pour rester en santé cet hiver, comment se soigner à la maison et à quel moment consulter.

La nouvelle page web maladeenhiver.ca est au cœur de cette campagne et met de l’avant des conseils de prévention pour éviter d’attraper un rhume, une grippe, une gastro, une sinusite, une otite et d’autres infections. La population y trouvera des guides d’auto-soins et un outil d’aide à la décision sur la grippe et la gastro.

Malade cet hiver?

Rappelons que dans la majorité des cas, ces virus se soignent à la maison. Les nombreux outils disponibles sur maladeenhiver.ca vous permettront de bien vous soigner et d’éviter de transmettre ces virus; En cas de doute quant à votre état de santé, appelez Info-Santé au 811; Lorsque vous avez besoin de consulter, privilégiez votre médecin de famille ou la clinique médicale avant de consulter à l’urgence. Plusieurs cliniques offrent du sans rendez-vous dans les 24 à 48 heures et sont ouvertes de soir et de fin de semaine.

Réduire la surconsommation des urgences

Chaque hiver, nous constatons une augmentation de l’achalandage de nos services d’urgence hospitaliers. Actuellement, 89 % de la population en Mauricie et au Centre-du-Québec a accès à un médecin de famille. Malgré cela, beaucoup d’usagers se rendent à l’urgence lorsqu’ils ont un virus et qu’ils doivent consulter alors qu’ils devraient se tourner vers leur médecin de famille.

En parallèle, certaines personnes attendent trop longtemps avant de consulter alors que leur état est rendu critique. Cette campagne fait donc écho à notre volonté que l’usager soit vu au bon endroit, au bon moment et par le bon intervenant.

« La période des Fêtes est un temps propice à la transmission de virus. Consultez maladeenhiver.ca pour rester en santé, bien vous soigner et savoir où et quand consulter » précise Dre Danièle Samson, médecin en santé publique.