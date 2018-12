L’UQTR reçoit 1 million $ du gouvernement

Crédit photo : Marie-Eve Veillette

TROIS-RIVIÈRES. Le ministre Jean-François Roberge annonce un investissement de 7,5 millions de dollars pour le financement des universités en région du réseau de l’UQ afin de soutenir le rôle de pôle de développement socioéconomique régionale des universités. Pour l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), cela représente une somme de 1 million de dollars.

Les établissements en région du réseau de l’Université du Québec sont des acteurs de premier plan du dynamisme économique, social et culturel des milieux où ils sont implantés.

Le déploiement de leur offre de formation et de leurs activités de recherche et de services aux collectivités sur le territoire québécois témoigne de leur engagement à répondre aux attentes exprimées par des personnes et des organisations de leurs milieux d’ancrage.

Ce financement permettra notamment de maintenir et de renforcer leurs créneaux de formation et de recherche particuliers et de demeurer des partenaires privilégiés du gouvernement du Québec pour assurer le dynamisme et la prospérité des régions qu’ils desservent.

«L’UQTR contribue à la vitalité de la région de la Mauricie et de celle du Centre-du-Québec depuis près de 50 ans grâce à son enracinement profond dans sa communauté. L’Université est fière de la reconnaissance de son rôle par le gouvernement du Québec et avec l’aide de ses partenaires régionaux, l’UQTR compte poursuivre ses efforts de création et de maintien d’activités d’enseignement, de recherche et de services aux collectivités ancrées dans les préoccupations des milieux professionnels, sociaux et naturels dans lesquels elle s’insère», commente le recteur de l’UQTR, Daniel McMahon.