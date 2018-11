L’occasion de s’exprimer sur l’agriculture urbaine

Crédit photo : Photo archives

TROIS-RIVIÈRES. Actuellement au cœur de sa démarche de consultation en vue de l’élaboration de son premier plan d’agriculture urbaine, Trois-Rivières convie sa population à un grand forum citoyen qui se tiendra le 30 novembre au foyer Gilles-Beaudoin de la salle Thompson, de 9h à 15h30.

Les participants seront invités à proposer des actions concrètes en matière d’agriculture urbaine. Plusieurs organismes et partenaires de la Ville seront sur place pour animer les discussions et recueillir les propositions.

Pour participer, les citoyens doivent d’abord s’inscrire sur le site de l’événement, puisque les places sont limitées.

En octobre dernier, ce sont près de 1 200 citoyens qui ont répondu au questionnaire en ligne afin de préciser leurs habitudes en matière d’agriculture urbaine.

On y découvrait que les 35 à 54 ans sont les plus nombreux à pratiquer l’agriculture urbaine (34%), suivis des 34 ans et moins (31%). La culture de légumes, de fines herbes et d’arbres fruitiers sont les plus répandues.

Par ailleurs, 70% des répondants ont dit réaliser d’autres pratiques environnementales en parallèle, telles que le compost, la récupération d’eau de pluie et le partage des récoltes.