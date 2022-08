L’intersection Bellefeuille/Champflour bloquée pour quelques jours

Des travaux visant à réaménager l’intersection des rues Bellefeuille et Champflour débuteront le 30 août. L’intersection sera bloquée à la circulation jusqu’à la semaine prochaine.

Deux détours sont prévus, soit l’un pour les camions de transport et le second pour les véhicules réguliers. Un ralentissement de la circulation est toutefois à prévoir et les automobilistes sont invités à éviter le secteur.

Le chantier permettra de mettre à niveau le feu de circulation et de modifier la géométrie de l’intersection. Les ajustements contribueront notamment à faciliter le virage des camions. Un feu piéton y sera également ajouté.

Les travaux s’échelonneront sur une période d’un mois.