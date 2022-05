L’expoTR revient en force

Après une pause forcée, l’expoTR célébrera sa 115e édition du 7 au 16 juillet. Plusieurs nouveautés sont à l’horaire et l’événement prend un virage vert.

« On veut élargir notre clientèle en offrant des spectacles et des activités pour les adultes, les jeunes entre 18 et 35 ans et les enfants, indique Martin Langlois, le nouveau directeur général de l’expoTR. L’édition 2022 sera complètement différente d’un point de vue spectacles et innovation. »

Entre autres, une plage sera aménagée sur le site. On y retrouvera de l’animation et des parasols multicolores sous lesquels s’installer et déguster une bière de microbrasserie.

« On aura également une scène principale pour la tenue de spectacles de plus grande envergure, ajoute M. Langlois. Pour les plus petits, on aura les spectacles de Caillou, Brimbelle et Arthur L’aventurier. Pour les plus grands, on aura le Québec Redneck Bluegrass Project et le Boogie Wonder Band. On aura également un karaoké avec des musiciens sur scène. Les gens pourront s’inscrire pour chanter sur scène avec un band. »

Comme spectacle de clôture, l’expoTR offrira l’événement Vibration Party Mix, une soirée toute en sons et lumières pour faire danser les gens sur des succès des années 1990 à aujourd’hui. « Ce sera certainement la piste de danse la plus grande en Mauricie, promet M. Langlois. Il y aura des danseurs et des surprises. C’est à ne pas manquer! »

Parmi les nouveautés, l’expoTR prend un virage vert. « Dans un esprit de développement durable, nous allons éviter de vendre sur le site tout article dans une bouteille de plastique non réutilisable. Nous avons aussi demandé d’utiliser de la vaisselle et des ustensiles 100 % recyclables.

D’autre part, dans une volonté de travailler en équipe, l’expoTR et les Aigles de Trois-Rivières ont conclu une entente donnant accès aux deux endroits. Les soirs de match, les personnes détenant une passe de saison des Aigles pourront profiter des installations de l’expoTR. Même chose pour les visiteurs de l’expoTR qui pourront assister aux parties locales entre le 7 et le 16 juillet.

En plus du retour des traditionnels manèges, l’événement sera l’hôte de 150 exposants agricoles qui présenteront plus de 1000 bêtes, dont 18 races de bovins laitiers et de boucherie. Chevaux, moutons et petits animaux seront aussi de la partie.

Le passeport, au coût de 48$, et le billet journalier, au coût de 22$, sont en vente sur le site web expotr.ca. La programmation complète s’y retrouve également.