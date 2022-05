L’expertise d’une entreprise trifluvienne sollicitée

L’entreprise trifluvienne Combustion Expert Énergie a participé à l’installation d’un système de chauffage utilisant la biomasse au nouveau complexe éducatif du Centre de formation agricole de Mirabel (CFAM).

Spécialisée dans l’installation et dans l’entretien de chaudières à biomasse, l’entreprise trifluvienne a apporté son soutien et son expertise afin de choisir un système performant et nécessitant peu d’entretien. Le choix du CFAM s’est arrêté sur une chaudière à biomasse de Schmid, un produit européen. Il s’agit de la première à être installée au Canada.

La chaudière installée au CFAM est alimentée au granulé de bois. Elle génère un volume de cendre inférieur à 1 % de la masse de bois introduite. Contrôlée automatiquement par les mesures des volumes d’air, la température de combustion, la température de consigne et une panoplie d’autres variables, cette chaudière à biomasse à l’eau chaude s’adapte à la demande de chauffage en modulant sa capacité de 30 % à 100 % en quelques minutes.

« En fonction depuis janvier 2021, l’installation de la chaudière à biomasse a permis de réaliser des économies substantielles par rapport au combustible fossile, tout en évitant de générer des émissions de gaz à effet de serre (GES) en quantité importante dans l’atmosphère », soutient Guillaume Marchand, coordonnateur au Service des ressources matérielles du Centre de services scolaire des Mille-Îles.

Une collaboration sur plusieurs années

L’équipe de Combustion Expert Énergie travaille sur ce projet depuis 2018. « La première étape a été de convaincre le client de se tourner vers l’option des chaudières au granule, qui est encore une technologie méconnue au Québec, soutient François Laroche, directeur contrôle qualité chez Combustion Expert Énergie. On en voit dans les maisons, mais très peu à plus grande échelle. L’objectif d’un produit comme celui-là, c’est la réduction des gaz à effet de serre. »

Son équipe et lui ont supervisé chacune des étapes de l’installation de la chaudière. « On en a déjà installées dans des hôpitaux. Ce n’était donc pas notre première dans le milieu institutionnel. De plus en plus, il y a une demande dans ce secteur », remarque M. Laroche.

Maintenant le système en fonction, Combustion Expert Énergie poursuit sa collaboration en effectuant un suivi régulier avec les gens du CFAM. « On va les accompagner encore plusieurs mois, précise Claudia Goulet, associée et directrice performance et développement des affaires chez Combustion Expert Énergie. On leur a offert une formation et cette formation continue va se poursuivre sur les trois prochaines années. «

Un virage à faire

Le premier projet à biomasse chez Combustion Expert Énergie remonte à 2002. « Il faut que des projets comme celui du CFAM commencent à arriver au Québec, croit Mme Goulet. Il y a plein d’endroits au Québec où le gaz naturel n’est pas rendu et où le bois est disponible. Il faut que les gens sachent que ça existe. On a un virage environnemental à faire et c’est une des solutions qu’on a. »

L’entreprise, qui compte environ 25 employés, a des projets un peu partout à travers le Québec, dans diverses sphères d’activité. Elle compte notamment parmi ses clients une scierie.