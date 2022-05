L’événement On jase-tu? de retour en présentiel

Les Petits Frères de Trois-Rivières, en collaboration avec La Maison des Grands-parents de Trois-Rivières, participeront à la 4e édition de l’activité provinciale On Jase-tu? Initiée par le magazine Bel Âge, cette action propose de se retrouver et de sortir jaser autour d’un café afin de briser l’isolement des aînés.

Dans le cadre de cette activité intergénérationnelle, les deux organismes invitent la population à se réunir le samedi 4 juin, dans la cour arrière de la Maison des Petits Frères (4805, boul. du Chanoine-Moreau, Trois-Rivières), de 13h30 à 15h30. Sur place, il y aura une animation musicale et des jeux divers (pétanque, poches, jeu de rondelles, etc.), en plus de collations offertes gratuitement aux participants.

Des activités On jase-tu? se tiendront d’ailleurs dans différentes régions au Québec. Pour connaître la programmation complète, visitez le site officiel de l’évènement : www.onjasetu.ca (JC)