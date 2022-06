L’Espace Proaxion : des locaux collaboratifs innovants

En pleine expansion, l’entreprise trifluvienne Groupe Proaxion déménage son siège social au centre-ville de Trois-Rivières et lance du même coup le projet Espace Proaxion. Il s’agit de locaux locatifs collaboratifs pour les entreprises voulant offrir à leurs employés un milieu de travail avant-gardiste et dynamique.

L’Espace Proaxion offre quatre grands lofts de 2 500 pieds carrés disponibles en location, pouvant être occupés par une ou plusieurs entreprises. Dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre, les propriétaires du bâtiment mettent le paquet pour rendre l’ambiance de travail en présentiel la plus agréable possible dans le but d’aider à la rétention du personnel des locataires.

« On avait le désir de faire un projet immobilier unique, mentionne Jean-François Picard, copropriétaire de Groupe Proaxion. Ça part de nos besoins. Depuis le début de la pandémie, c’est le quatrième local qu’on occupe tellement notre entreprise grandit vite. On vit nous aussi des défis reliés à l’emploi. C’est pour ça qu’on voulait avoir des espaces attrayants pour attirer des gens chez nous. »

Ainsi, le Groupe Proaxion met à la disposition de ses employés et de ceux de ses futurs locataires plusieurs espaces communs, dont un gym et un lounge comprenant une table de billard et une télévision.

« On est déjà en discussions avec des entrepreneurs pour la location, indique Brian Massie, copropriétaire de Groupe Proaxion. On est bien fier de ce qu’on offre. On le voulait pour nous et tant qu’à le faire pour nous, on s’est dit qu’on allait le proposer à d’autres. »

Inspiré des dernières tendances en termes de design, l’Espace Proaxion est situé au 2405, rue Bellefeuille et occupe le rez-de-chaussée du bâtiment. Le siège social du Groupe Proaxion, lui, se trouve à l’étage supérieur.