Les subventions accordées aux grands événements seront basées sur des critères précis

La Ville de Trois-Rivières se dote d’un Programme de soutien aux grands événements dans le but de préciser les critères d’admissibilité des 12 grands événements de la ville et d’y définir objectivement le soutien et l’implication financière de la Ville.

Désormais, les demandes seront évaluées selon six critères: retombées sociales et qualité de vie pour le milieu, retombées économiques, développement durable et environnement, créativité, innovation et ouverture à la collaboration, santé et sécurité, ainsi que l’expérience du promoteur et la gouvernance au sein de l’organisme.

Les événements recevront ensuite une note sur 100. C’est cette pondération qui permettra de définir l’importance de l’implication financière de la Ville dans l’événement.

Par exemple, si une organisation obtient une note de 89% et que sa classe budgétaire lui permet d’obtenir une subvention allant jusqu’à 215 000$, elle pourra recevoir une somme maximale de 191 350$. Notons que la subvention ne pourra pas dépasser 25% du budget d’exploitation de l’événement.

« Les critères ont été travaillés avec les organisations concernées, explique Sophie Desfossés, directrice de la Culture, des loisirs et du sports à la Ville de Trois-Rivières. On a eu des rencontres de travail avec les directeurs des organisations. Les organismes ont rempli un questionnaire d’auto-évalutation en fonction des critères établis. On a analysé ces formulaires avec eux et on est allé chercher des éléments complémentaires pour bonifier le formulaire au besoin. »

Les organisations de ces grands événements ont ensuite été rencontrées pour les informer de leur pourcentage.

Les modalités du programme s’appliqueront dès 2023 au FestiVoix, au Grand Prix de Trois-Rivières, au Festival international de la poésie, à l’Expo de Trois-Rivières, à DANSEncore, à Trois-Rivières en blues, à la Biennale internationale d’estampe contemporaine, à la Biennale nationale de sculpture contemporaine, la Classique internationale de canot de la Mauricie, au Sunsation et au Festival de l’Assomption.

Notons qu’un événement est qualifié de grand événement lorsque son budget s’élève à plus de 25 000$ et s’il se distingue de l’offre événementielle publique existante.

« Certaines organisations perdront certaines sommes d’argent, mais elles comprennent. Le but, c’est d’être meilleur et de développer des outils pour être plus performant. Nous avons mis en place un volet d’accompagnement pour les organisations qui verront leur financement municipal diminuer », précise Mme Desfossés.

La mise en application financière du nouveau programme sera échelonnée sur une période de trois ans pour faciliter l’exercice budgétaire de toutes les parties. Une révision de la performance des grands événements sera faite en 2025.

« Avec ce modèle, tout le monde est traité sous les mêmes termes, commente le maire Jean Lamarche. À la fin, la décision du montant de la subvention revient au conseil de ville à partir de la grille de critères et de l’historique de subvention des dernières années. Avec ces critères, les organisations savent aussi sur quels points travailler pour s’améliorer et être meilleures. Ça permettra aussi de partager les bons coups. Cette démarche vient aussi rassurer les membres du conseil. »

Les détails des subventions accordées à ces grands événements seront connus après l’adoption du budget 2023 de la Ville de Trois-Rivières.