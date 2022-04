Les Patriotes de retour pour une bonne cause

Pour une deuxième année consécutive, les étudiants athlètes de l’équipe masculine de soccer de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) se mettent en action pour de bonnes causes. Un encan silencieux prendra place sur le Web du 20 au 27 avril, puis une collecte de canettes et d’équipements sportifs les 23 et 24 avril, dans le stationnement du Metro Plus des Forges.

L’année dernière, la collecte de canettes et de bouteilles de plastique avait permis d’amasser 3750$ dédiés au Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières (CPSTR).

Pour participer à l’encan silencieux, visitez le https://encanpro.ca/encans/Patriotessoccermasculin. L’argent amassé lors de cet évènement sera remis en partie à l’équipe de soccer masculine des Patriotes et à la Fondation Laurent Duvernay-Tardif. Parmi les items offerts à l’encan, on retrouve d’ailleurs une toile de Laurent Duvernay-Tardif, autographié par l’athlète, et peint par l’artiste Isabelle Hallé.

La collecte de canettes et d’équipements sportifs se tiendra les 23 et 24 avril, dans le stationnement du Metro Plus des Forges. Tous les profits des canettes seront remis directement au CPSTR et l’équipement sportif sera remis aux familles du quartier desservi par le Centre. La Fondation Laurent Duvernay-Tardif offrira quant à elle des chandails aux premiers arrivés sur les lieux.

« C’est réellement un travail d’équipe qui s’est fait pour l’organisation des évènements. Nos étudiants-athlètes ont choisi des organismes qui leur tiennent à cœur et ont piloté le projet du début à la fin. Pour eux c’est une grande fierté de s’impliquer dans la communauté. Nous avons plusieurs partenaires qui se sont impliqués avec nous et nous les remercions d’avoir embarqué », confie Adam Taïf, l’étudiant-athlète des Patriotes qui a eu l’initiative.

« On se considère réellement chanceux de pouvoir compter à nouveau sur les Patriotes », a pour sa part lancé Stéphanie Lacroix, directrice générale par intérim du CPSTR. « Ces athlètes offrent un bel exemple pour nos jeunes. C’est grâce à ce genre d’implication que nous pouvons continuer d’accompagner plus de 300 jeunes en situation de vulnérabilité de Trois-Rivières et nous en sommes très reconnaissants. »

Rappelons que les étudiants-athlètes doivent s’impliquer dans leur communauté tout au long de leur cursus puisque ça fait partie intégrante de leur programme. Ils participent à diverses activités sociales tels le don de plasma, le bénévolat à l’organisme Point de Rue, et une partie de soccer avec le soccer adapté. (JC)