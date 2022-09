Les Manufacturiers Mauricie Centre-du-Québec accueillent un nouveau président

À l’aube de leur lancement de saison 2022-2023, les Manufacturiers Mauricie Centre-du-Québec (MMCQ) ont constitué leur nouveau conseil d’administration, qui sera présidé par Dany Caron, PDG de Portes Baril.

« Entre manufacturiers, nous comprenons les problématiques auxquelles nous faisons face et tout ce que nous vivons au quotidien. Il y a autant de solutions aux problèmes que de gens à qui nous en parlons. Parfois, juste de valider si notre solution est bonne ou si elle tient la route, c’est aussi important que de trouver la solution elle-même. Et le réseau nous permet de se faire challenger. Je me répète tous les jours que je n’ai pas les moyens de ne pas écouter. Et un réseau, ça sert à ça », indique le nouveau président au sujet de l’importance des MMCQ.

« Son dynamisme, son grand réseau de contacts et son expérience feront en sorte qu’il réussira haut la main à mobiliser les troupes et faire évoluer l’association », souligne la directrice générale des MMCQ, Catherine Dufresne.

Dany Caron succède à Eric St-Laurent. Pour le directeur général d’Acier Rayco, la dernière année aux MMCQ n’a pas été de tour repos, notamment avec les défis engendrés par la pandémie. Il occupera maintenant le poste de trésorier au sein du conseil d’administration.

Pour compléter l’équipe, Sabrina Marchand des Enseignes Professionnelles, agit à titre de vice-présidente et responsable du comité des grands événements; Cédrick Therrien de Recoupage Québec, a été nommé deuxième vice-président; Denis Jetté d’Usinage Blanchette, présidera le comité financement; Sylvain Leroux de Groupe Somavrac, sera le responsable du comité communications puis Sylvie Norris, de la formation continue du Cégep de Victoriaville, chapeautera le comité éthique et gouvernance.

Les autres membres du conseil d’administration sont Joaquim Blanchette d’Hydrexcel, Jean-Yves Delisle de Cascades, Léon Méthot de Germain et frères, Stéphane Champoux de Mécanitec, Jean-Philippe Martin-Dubois de Bateaux Princecraft, Carl Binette d’Aéronergie, Suzie Loubier de Soleno, Gregory Wielgus de Soprema, Louis Roy d’Industek ainsi que les membres experts Yves Rocheleau de Lavery, Audrey Morin de Raymond Chabot Grant Thornton et Sylvestre Uwizeyemungu de l’UQTR.

Le lancement de la saison des MMCQ se tiendra le 28 septembre à Trois-Rivières. C’est lors de cette activité que la programmation automnale sera dévoilée.

Les MMCQ est un réseau d’affaires réservé exclusivement aux manufacturiers. Il a pour mission de participer au développement de l’industrie manufacturière, d’en faire la promotion et de la dynamiser sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec.