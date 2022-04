Les grands chantiers de 2022-2023 dans le Bas-du-Cap

Les grands chantiers de 2022-2023 pour la revitalisation du Bas-du-Cap seront l’aménagement du boulevard Sainte-Madeleine et l’ouverture de la piscine intérieure au Centre communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel.

« On travaille sur le dossier de la piscine depuis longtemps en collaboration avec le Centre pour répondre aux besoins. On y mettra encore beaucoup d’efforts dans les prochains mois », indique Marc-André Godin, directeur adjoint de l’aménagement du territoire et du développement durable pour la Ville de Trois-Rivières.

Quant au boulevard Sainte-Madeleine, des améliorations aux aménagements temporaires seront apportées cet été. « On a eu une consultation citoyenne l’an dernier, rappelle M. Godin. À la lumière des informations collectées, ça nous aide à tracer une ligne entre ce qui plaît et ce qui déplaît. C’est un beau défi. Cette année, on revient avec les aménagements temporaires. On a fait des changements en fonction de ce qui est ressorti lors de la consultation publique. »

« Entre autres, on a revu l’étroitesse des rues transversales, ajoute ce dernier. On a aussi repensé aux points d’ombre. Pour ça, on a un volet collaboratif avec les commerçants. On va revenir avec une programmation d’animation pour les gens du secteur. On a aussi travaillé pour la venue du Cosplay. C’est en planification. »

Parcs modernisés et quartier novateur

En ce qui concerne l’aménagement, un chantier est en cours pour moderniser les parcs des Chenaux et du Moulin. L’objectif est d’en faire des lieux attractifs et structurants. Un sondage a récemment été mené à ce sujet. La Ville est en train de colliger les informations reçues.

De plus, l’équipe dédiée à la revitalisation du Bas-du-Cap est en train d’imaginer et de planifier un projet de quartier urbain durable. « C’est en lien avec un projet du gouvernement du Québec, soutient M. Godin. On est au tout début de ça. La prochaine étape, ce sera de voir qui seront les habitants de ce futur quartier, dans le but de répondre à leurs besoins. »

La revitalisation du Bas-du-Cap, en résumé

La revitalisation du Bas-du-Cap, c’est un projet de longue haleine initié en 2019. Pour commencer, la Ville s’est dotée d’un plan qui regroupe une trentaine d’actions sur six grandes thématiques, dont la culture et l’économie.

« On essaie de donner un petit coup chaque année dans chacune des sphères, précise M. Godin. On a travaillé beaucoup en développement économique avec la création d’emplois sur les artères commerciales. On a aussi mis en place un programme de rénovation des façades. Il y a des entreprises qui en ont profité pour se refaire une beauté. »

Plusieurs commerçants ont aussi profité de ce vent de changement pour investir. « C’est le cas notamment d’Il était une fleur, qui a investi pour développer son volet numérique, fait remarquer Marie-Line Sauvé, commissaire industrielle chez IDE Trois-Rivières. Dans le Bas-du-Cap, on a des commerces de niche, des produits distinctifs. Le resto-grill Olympiade a investi pour sa salle de réception et la Boulangerie Saint-Honoré pour un nouveau four à pain. Ce ne sont que quelques exemples, il y en a d’autres. Ça témoigne du désir de nos entrepreneurs de prendre part à cette revitalisation. »

La Ville a également mis sur pied un programme d’accès à la propriété dans le but d’attirer des familles et de jeunes ménages dans le secteur. « On vise ceux pour qui c’est leur première propriété, mentionne M. Godin. C’est notre troisième année et on n’est pas loin d’une trentaine de nouveaux ménages. » Concrètement, le programme offre 5 % sur le coût d’acquisition du bâtiment, pour maximum de 7500 $.