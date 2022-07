Les Faiseurs d’histoire s’intéressent à votre histoire familiale

L’histoire de votre grand-mère pourrait être utilisée dans un ouvrage historique sur la ville de Trois-Rivières de sa fondation à aujourd’hui. L’organisme Les Faiseurs d’histoire veut placer le citoyen au cœur de l’histoire trifluvienne en lui donnant la chance de contribuer et d’enrichir les savoirs historiques.

Ces neuf passionnés d’histoire iront à la rencontre des citoyens et des organismes de Trois-Rivières, dans les prochains mois, afin de bonifier les savoirs en lien avec l’histoire de la ville. Ce chantier culminera par la publication d’une synthèse historique sur l’histoire de Trois-Rivières pour son 400e anniversaire, en 2034.

« Trois-Rivières n’a pas d’ouvrage d’histoire globale, fait remarquer Yannick Gendron, historien et instigateur du groupe. On a choisi d’opter pour une démarche collective. Il y a une force vive en histoire à Trois-Rivières »

Le collectif Les Faiseurs d’histoire regroupe René Beaudoin, Nathalie Bouchard, Alexandra Carignan, Jacinthe De Montigny, Yannick Gendron, Alain Gervais, Daniel Robert, Pierre Saint-Yves et Alain Tapps. Ils sont soit des historiens, soit des gens passionnés de longue date par l’histoire.

Ceux-ci ont déjà entrepris d’aller à la rencontre d’autres organismes dédiés à l’histoire locale pour leur présenter le projet et évaluer les possibilités de collaboration.

Éventuellement, Les Faiseurs d’histoire souhaitent mettre en place une plateforme numérique collaborative qui permettra à toute personne intéressée d’y écrire des informations, des témoignages ou des anecdotes issues de son histoire familiale ainsi que d’y partager des photos d’archives.

Le collectif espère que cette approche permettra aussi d’éclairer certains pans méconnus de notre histoire, notamment en lien avec les Autochtones, les minorités, les marginaux, les immigrants, etc.

« Généralement, les livres d’histoire s’écrivent en se fiant à ce qui était écrit dans les ouvrages précédents. Par exemple, dans les années 60 et 70, les livres d’histoire étaient surtout axés sur le clergé et faisaient peu état de la situation des femmes. Pourtant, à travers notre histoire, il y avait des immigrants, des Autochtones, des personnes homosexuelles, cite en exemple M. Gendron. Les témoignages pourraient nous ouvrir des avenues inconnues. La seule façon de construire une société équitable et inclusive est de visiter un passé commun. »

À la rencontre de la population trifluvienne

Au cours des prochains mois, Les Faiseurs d’histoire animeront des ateliers de recherche historique pour leurs concitoyens. Leurs actions reposant sur le partage et la coopération, la forme définitive de l’ouvrage à venir n’est pas encore déterminée.

« Le projet aboutira en 2034, donc on se donne le temps d’aller vers les gens pour obtenir des témoignages. C’est le but des ateliers à venir. On espère aussi, avec le temps, que les gens viendront à nous naturellement. À partir des témoignages que l’on accumulera, on pourra dresser un meilleur portrait d’ensemble », précise Alexandra Carignan, membre du collectif.

Une page Facebook a aussi été créée pour agir comme canal de communication avec les citoyens intéressés par le projet. Il est aussi possible de communiquer avec Les Faiseurs d’histoire par courriel à info@histoiretr.org.