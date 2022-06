Les coûts de rénovation du Quartier général de la police explosent

Les coûts de rénovation du Quartier général de la police de Trois-Rivières seront bien plus élevés que prévu. Si la tendance se maintient, le projet pourrait coûter le double à la Ville de Trois-Rivières, soit près de 50 M$.

Le projet initial prévoit le réaménagement du Quartier général, incluant le déménagement de la cour municipale, actuellement située dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, sur le site du Quartier général.

La Ville avait prévu un montant de 25 M$ au Plan triennal d’immobilisations 2022-2023-2024, mais les récents projets comparables qui ont été lancés à Lévis et Sherbrooke, notamment, on s’attend à une forte augmentation des coûts.

Le réaménagement du Quartier général devient nécessaire, affirme le maire Jean Lamarche, dans la mesure où le bâtiment avait été conçu pour 60 policiers à l’époque. Aujourd’hui, on y retrouve 250 employés à équivalent temps complet.

« Le besoin a été démontré, affirme M. Lamarche. D’abord pour la sécurité du personnel, surtout le corps non policier. C’est aussi nécessaire pour la capacité d’accueil des policiers. On commence à être en surcapacité et les locaux sont contigus. On retrouve même des employés dans l’ancienne cuisinette. La cellule d’incarcération date aussi d’une autre époque. Le besoin est nommé et visible. »

Différents scénarios ont été étudiés, notamment l’éventuelle mise en place de postes périphériques, ce qui n’a pas été retenu au final. La décentralisation de certaines sections spécialisées de la police pourrait également entraîner une hausse des coûts administratifs dans le fonctionnement.

« Les policiers voulaient tous être au même endroit. Cela a été formulé. Le fait de tous les concentrer dans un même lieu évite une certaine quantité de déplacements. C’est aussi de là qu’est venue l’idée d’associer la Cour municipale au Quartier général », note la conseillère du district de Chavigny, Maryse Bellemare.

Mieux cerner les besoins

Lors de la séance publique mardi soir, la Ville de Trois-Rivières a présenté un avis de motion qui mènera à un règlement pour autoriser les études d’avant-projet, la fourniture de services professionnels pour la conception des plans et devis, ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre de l’agrandissement et la rénovation du Quartier général, incluant le déménagement de la Cour municipale.

Des 5,675 M$ nécessaires pour ces différents éléments, 500 000$ seront destinés à la réalisation du plan fonctionnel et technique préalable au projet. Ce plan permettra de mieux cibler les besoins, autant en ce qui concerne le bâtiment que les besoins fonctionnels.

« Il faut savoir qu’il est possible d’arrêter après le plan fonctionnel et technique sans avoir à s’engager financièrement pour les autres éléments, précise Robert Dussault, directeur général adjoint – Planification à la Ville de Trois-Rivières. On avait réalisé un plan fonctionnel et technique pour le projet du Colisée. Ça a fait en sorte qu’on est au sou près dans le projet, comparativement à l’Amphithéâtre, par exemple. On veut instaurer le même modèle. »

Cela devra toutefois être voté par les élus municipaux lors de la prochaine séance publique, le 22 juin. Les conseillers pourraient également décider de repousser le projet selon les orientations budgétaires des prochaines années.

De gros efforts budgétaires à venir

De grands efforts budgétaires attendent les élus municipaux dans les prochains mois. Certains conseillers ont même parlé de « mur financier ».

« C’est mon quatrième budget et c’est la première fois qu’on fait autant de rencontres budgétaires. Oui, il y a un enjeu budgétaire cette année, indique le maire. Plusieurs facteurs sont tributaires. On peut penser à l’indice du coût de la ville qui s’établit autour de 5,5, ainsi qu’au taux d’inflation qui avoisine les 7-8%. Ailleurs, ce sont les taux d’intérêt qui augmentent. Certaines soumissions sont ressorties au triple du prix estimé et il y a des frais de 30% à 50% d’augmentation sur certains chantiers. Quand on pense que 80% des revenus proviennent du foncier, ça se projette tout de suite chez les citoyens. Il faut travailler là-dessus pour prendre des décisions tous ensemble. »

« Il y aura de gros efforts budgétaires à faire dans les prochains mois », conclut-il.