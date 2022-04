Les conseillers municipaux ne peuvent plus siéger virtuellement

Les conseillers Pierre-Luc Fortin et Richard W. Dober ont assisté virtuellement à la séance publique du conseil par le biais de la plateforme Teams, mais officiellement, ils étaient absents. Ils ne pouvaient ni intervenir durant la séance ni voter lorsque la situation le demandait. La raison: une directive du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) indiquant que les élus ne peuvent dorénavant plus siéger à distance.

« Une incohérence majeure la décision que nous avons reçue de la part du ministère de ne plus pouvoir siéger à distance pour éviter des risque de contagion! J’ai la Covid et, ce soir, je ne peux pas siéger à distance. Je serai en visioconférence, mais sans droit de vote et considéré absent », dénonce le conseiller du district des Estacades sur sa page Facebook, d’autant plus que le Québec a les deux pieds dans la sixième vague de COVID-19.

M. Fortin a d’ailleurs interpellé ses collègues lors de la séance de travail précédant le conseil, à laquelle il participait virtuellement. Il a demandé à ses collègues de déposer rapidement une résolution pour demander au ministère de revoir sa décision et de permettre aux élus municipaux de siéger à distance lorsqu’ils présentent des risques de contagion.

La Ville ira de l’avant avec cette résolution pour demander de conserver le mode hybride de travail dans les cas de risque de contagion, mais aussi de le permettre de façon générale.

« C’est une opportunité de dire au ministère qu’on a encore besoin de cette mesure aujourd’hui, mais aussi pour plus tard, explique Me Yolaine Tremblay, greffière. Par exemple, les conseillers qui auront une grippe ne voudront peut-être pas risquer de contaminer leurs collègues autour de la table du conseil. Pouvoir siéger en mode hybride, c’est le meilleur des deux mondes. On peut aussi penser aux séances extraordinaires. C’est difficile de trouver un moment où il y a suffisamment de conseillers pouvant se déplacer, tandis qu’en mode hybride, vous pourriez vous connecter à l’ordinateur à partir de votre travail. »

La conseillère du district de la Madeleine, Sabrina Roy, a également rappelé que le mode hybride est fort utile pour les conseillers dont l’enfant est malade à l’occasion. « Normalement, si mes enfants sont malades, je ne peux pas venir assister aux séances ou aux réunions, mais je peux le faire en mode hybride à partir de la maison. C’est un gros pas en avant pour la conciliation travail-famille », plaide-t-elle.

« Cette directive du ministère est décevante, résume le maire Jean Lamarche.On encourage le télétravail dans certaines sphères et là, on le décourage pour les élus autour de la table du conseil. »