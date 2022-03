Les citoyens ont voté

Les citoyens du secteur du Lac-des-Pins ont été appelés à se prononcer quant à la possibilité d’imposer une taxe d’amélioration locale. Celle-ci permettrait des travaux de pavage et de drainage des rues dans le secteur.

Rappelons que le 27 janvier dernier, la Ville de Trois-Rivières a convié les citoyens concernés à une séance d’information virtuelle portant sur la possibilité d’imposer une taxe d’amélioration locale. Cette rencontre a été organisée à la suite du dépôt d’un registre d’intention par des citoyens du secteur. Après une analyse de la demande, la Ville a exposé deux options possibles. L’une comprend la réparation de la chaussée et l’amélioration du drainage des eaux pluviales et l’autre est axée seulement sur le drainage des eaux pluviales.

« La demande avait été faite à la base par des citoyens qui vivaient une problématique d’accumulation d’eau sur la route et sur les terrains, explique le conseiller municipal François Bélisle. Ça concerne une soixantaine de propriétaires. Lors de la rencontre, on a aussi évoqué la possibilité de faire les réparations les plus urgentes en premier. On parle quand même de plusieurs milliers de dollars. C’est une facture qui serait refilée aux propriétaires de l’endroit. »

Un sondage d’intention concernant les travaux a été envoyé aux citoyens concernés, qui ont eu jusqu’au 4 mars pour se prononcer. « Si la majorité des gens votent en faveur des travaux, le projet ira de l’avant, précise M. Bélisle. Autrement, si c’est rejeté, je ne veux pas que ça s’arrête là. Je veux qu’on trouve des solutions pour ces gens-là. » Le résultat du vote devrait être connu dans les prochains jours.