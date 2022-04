Léa Innocenti à la conquête des États-Unis

Léa Innocenti et sa famille se sont installées à Pointe-du-Lac il y a plusieurs années déjà. Ils ont ensuite créé l’École Beauvallon-Centre Équestre, où Léa travaillait jusqu’à tout récemment.

Léa a grandi à l’écurie familiale, elle qui s’est lancée dans des acrobaties dès l’âge de 4 ans.

«Je me souviens très bien que c’est ma sœur qui m’a appris à faire de la voltige sur mon poney et j’ai même fait mon premier spectacle lorsque j’avais 6 ans, en France. Mes parents ont toujours eu une écurie alors j’ai rapidement développé une passion pour les chevaux», lance-t-elle. «Je faisais des spectacles avec mon père et on a dû arrêter avec l’arrivée de la -COVID.»

Cette pause allait être profitable pour elle puisqu’un jour, le téléphone sonna.

« Mon père avait fait un spectacle qui tournait au Canada et il avait embauché Caleb (Carinci Asch) The Daring Horseman qui présentait un numéro d’acrobatie, soit la voltige en cercle. J’avais 8 ans à cette époque et il m’avait embarqué avec lui dans un numéro alors on s’était connu là », se souvient-elle fort bien.

« C’est un de meilleurs voltigeurs au monde et l’an dernier, il est revenu m’écrire pour discuter. Au final, il m’a offert de m’embaucher et de partir avec lui aux États-Unis. »

La Trifluvienne d’adoption n’a pas hésité à faire le saut, pliant bagage vers Sarasota, en Floride.

« Nous allons donner des spectacles équestres. Tous les jours, j’apprends de nouvelles choses et j’essaye de m’améliorer. Je suis tellement heureuse de pouvoir travailler avec les chevaux. C’est un sport qui demande beaucoup de concentration et il faut vraiment être connecté avec notre cheval », -explique-t-elle.

« -Il faut souvent travailler sur -soi-même et se dire qu’on est capable d’y arriver. En ce moment, j’apprends à faire un saut arrière, debout sur le cheval. Alors quand tu es debout et que tu dis à ton cerveau qu’il faut le faire, c’est dur et on a un travail à faire (rires) sur -soi-même. »

Caleb est toujours accompagné de sa femme, -Renny -Spencer. Les trois comparses feront le tour des cirques à travers les -États-Unis, accompagné de trois chevaux. Lors des représentations, ils sont amenés à se tenir debout sur les chevaux, à faire des sauts périlleux arrière et à sauter à travers un cercle de feu. Caleb en vient même à mettre une jambe sur deux chevaux qui au galop, cote à cote, en plus d’accueillir -Léa sur ses épaules, debout.

« Ça demande beaucoup d’heures d’entraînement par semaine, surtout pour moi qui a toujours fait de la voltige cosaque. C’est nouveau pour moi alors chaque matin, on va pratiquer un bon deux heures avec les chevaux. J’ai aussi beaucoup d’heures au sol pour apprendre les acrobaties comme les sauts arrière et les rondades salto arrière. On est en -Floride présentement, nous irons en -Ohio, dans le -Maine et en -Indiana. Je suis chanceuse et je suis une personne qui aime beaucoup les chevaux, qui aime changer de places et voir de nouvelles choses alors c’est vraiment une belle expérience », explique celle qui a signé un contrat d’un an.

La native de -France a eu besoin d’un léger moment d’adaptation, elle qui a toujours travaillé avec sa famille sur la terre familiale.

« -Je suis partie au début du mois de février et c’était un peu plus dur au début parce que j’ai toujours travaillé avec ma famille. Je me suis retrouvée seule, sans mes parents, sans mes amis, mais je m’occupe toujours. J’aime assez mon sport pour que l’éloignement passe mieux », -conclut-elle.