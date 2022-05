Le versement de la prime COVID se fait attendre

Les membres du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec, affiliés à la CSN, somment une fois de plus le gouvernement de respecter ses engagements envers les travailleuses et les travailleurs du réseau de la santé.

Même si la convention est signée depuis déjà plusieurs mois, le versement n’a toujours pas été fait dans le règlement des plaintes en lien avec l’équité salariale à plusieurs salariés, déplore le syndicat.

« Il est impératif que le gouvernement Legault honore ses engagements et qu’il tienne sa parole, c’est une question de respect envers les travailleuses et travailleurs du réseau », soutient Marie-Josée Hamelin, présidente du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec – CSN.

L’introduction des primes COVID a créé plusieurs iniquités entre les salariés du réseau, constate le syndicat. Pour un même titre d’emploi, un salarié pouvait y avoir droit s’il travaillait dans un établissement visé, mais le même salarié n’y avait pas accès s’il travaillait dans un autre type d’établissement. Certains titres d’emploi ont été complètement oubliés, et ce, malgré qu’ils soient eux aussi engagés dans la lutte contre la COVID. Ce fut le cas pour, entre autres, les ouvriers spécialisés.

« Pour nous, la manière dont le gouvernement a géré l’octroi des primes COVID était arbitraire et de nombreux salariés se sont sentis trahis. C’est comme si le ministère les considérait comme des travailleurs de deuxième ordre », affirme Liette St-Arnaud, vice-présidente régionale de la FSSS-CSN.