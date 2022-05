Le trafic de marchandises en hausse de 20 % au Port de Trois-Rivières

Au cours de la dernière année, le Port de Trois-Rivières a accueilli 217 navires et enregistré un trafic de marchandises manutentionnées s’élevant à 3,9 millions de tonnes métriques, portant son bénéfice net à 3,88 millions de dollars.

« La communauté portuaire de Trois-Rivières a une fois de plus démontré toute sa force et son agilité au cours de la dernière année. Alors que la pandémie continuait d’affecter de nombreux secteurs d’activités, le trafic de marchandises au Port de Trois-Rivières connaissait une augmentation de 20 % comparativement à l’année précédente. Cela confirme une fois de plus toute l’importance du transport maritime et de la plate-forme intermodale que constitue notre port dans l’économie locale, régionale et nationale », mentionne Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières.

Lors de la dernière année, en plus du projet du Terminal 21 qui a poursuivi son avancée, le projet du corridor routier adapté au passage de pièces hors normes a été annoncé. Bénéficiant d’un appui financier de Développement économique Canada, ce corridor reliera la zone industrialo-portuaire et le Port pour permettre à des industries spécialisées dans la fabrication de pièces de très grandes dimensions de profiter des installations portuaires pour rejoindre le marché mondial, tout en réduisant les gaz à effet de serre.

Le développement durable et l’innovation ont également occupé une place prépondérante en 2021, alors que des actions et projets ont été réalisés dans les deux créneaux. Ainsi, le Port a contribué à l’avancement de plus de 25 projets de recherche et d’innovation.

De plus, 38 organismes locaux et régionaux ont pu bénéficier en 2021 d’un appui financier ou bénévole de l’organisation afin de les soutenir dans la réalisation de leur mission.

Finalement, soulignons qu’en 2022, le Port de Trois-Rivières fête son 140e anniversaire. Une programmation diversifiée permettant de rejoindre autant les clients et partenaires que les organismes du milieu et la population en général sera offerte. (A.L.)