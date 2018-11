Le Sanctuaire consulte les citoyens sur sa programmation

Crédit photo : archives

TROIS-RIVIÈRES. Jusqu’au 15 décembre, le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap invite les citoyens à se prononcer sur des éléments de programmation qu’ils souhaiteraient y retrouver.

Cette initiative s’inscrit dans le grand projet de développement qu’entreprend l’organisation.

Afin d’élaborer une programmation complète et cohérente avec les besoins et désirs des personnes qui fréquentent déjà ou seront amenées à fréquenter le lieu, le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap a mandaté la Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières pour aller à la rencontre de la population et réaliser une consultation citoyenne lors de laquelle seront recueillies des idées qui permettront de bien choisir les activités à insérer dans la programmation.

Un sondage sera accessible en ligne aux moyens d’un Google Form partagé sur les pages Facebook de la Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières et du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.

L’équipe de la Démarche des premiers quartiers ira, dans les prochains jours, à la rencontre des citoyens demeurant aux abords du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.