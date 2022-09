Le « Salon des vins, bières et spiritueux » de retour en présentiel

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a confirmé le retour du traditionnel Salon des vins, bières et spiritueux de Trois-Rivières, qui aura lieu au Centre de l’activité physique et sportive (CAPS) Léopold-Gagnon, le vendredi 30 septembre prochain, dès 16h30. L’événement de financement le plus important des Patriotes aura Yanick Gervais, président-directeur général d’Olymel, et Yves Gabias, retraité à la direction du Service des terrains et bâtiments de l’UQTR et membre des Patriotes de 1972 à 1973, à titre de présidents d’honneur.

« Cette cause me tient particulièrement à cœur parce que je suis un ancien étudiant de l’UQTR », a lancé M. Gervais. « Malheureusement, je n’ai pas eu le talent pour être un Patriote au hockey, mais j’ai pu voir à quel point ces profils sont intéressants et je suis à même de le constater, encore aujourd’hui, grâce à mon travail. Ce sont des gens habitués de se dépasser, à concilier beaucoup de choses dans leur vie et par leur leadership, ils élèvent les équipes de travail. Ils sont des candidats très intéressants pour les organisations. Donc cela va de soi, pour moi, de m’impliquer dans un aussi bel événement qui fait rayonner l’UQTR et les Patriotes. Merci à tous de votre implication et on se revoit le 30 septembre. »

« Si j’ai accepté la coprésidence d’honneur de cette activité de financement fort importante pour les équipes sportives de l’Université, c’est parce que je crois fortement aux bienfaits que les sports d’excellence apportent aux étudiants-athlètes pendant leurs années universitaires et pour leur cheminement de carrière par la suite, a pour sa part témoigné M. Gabias. C’est donc avec enthousiasme que je vous invite à vous joindre à moi, le 30 septembre prochain, pour cet événement d’envergure. »

Organisé de concert avec la Société des alcools du Québec (SAQ), en collaboration avec la Financière Banque Nationale, le Salon vise un objectif financier de 80 000$ de profits, tout ça avec le soutien de plus de 40 exposants déjà inscrits et quelque 2400 participants attendus. « La SAQ et tout le comité organisateur ont comme objectif d’offrir davantage de produits à déguster et d’améliorer année après année l’expérience du participant. Pour y arriver, nous misons sur le retour de plusieurs incontournables tels que l’aire centrale composée de plus de 40 agences de vins, distilleries et brasseurs », a témoigné Martin Abel, directeur de la succursale SAQ Sélection de Trois-Rivières.

Vente de billets

La prévente de billets se poursuit jusqu’à la veille de l’événement au www.uqtr.ca/salondesvins, dans les succursales de la Banque Nationale et à la réception du CAPS de l’UQTR. Le prix des billets est de 30$ (plus taxes) en prévente et de 35$ (plus taxes) à l’entrée. Le billet comprend cinq coupons de dégustation, ainsi qu’une coupe INAO. Pour plus d’informations et pour l’achat de billets en ligne, il suffit de consulter le www.uqtr.ca/salondesvins.

Le Salon comptera sur le retour de l’Activité prestige organisée par la Fondation de l’UQTR qui aura pour thème « Le nature au naturel ». Grâce à l’accompagnement de Frédéric Gauthier et Simon Bergeron, tous deux de l’agence d’importation et de représentation Symbiose, cette dégustation en parallèle permettra aux participants de démocratiser et découvrir un secteur vinicole de plus en plus effervescent, celui des produits nature.

Soucieux de contribuer à un développement durable et plus écologique, l’organisation du Salon des vins se munit d’un système de paiement sans contact qui aura pour effet, entre autres, de diminuer considérablement la quantité d’impressions relatives aux coupons de consommation. De plus, avec le soutien du groupe Bellemare, les organisateurs du Salon des vins récupèreront les bouteilles de vin, et autres types de bouteilles, afin que celles-ci soient recyclées, revalorisées ou transformées.

Finalement, après s’être vivifié les papilles dans l’aire centrale, les participants auront l’opportunité de prolonger la soirée grâce à l’Après-Salon, une présentation de Wabasso. Mixologue et disc-jockey seront sur place pour faire vibrer les participants en quête d’une expérience festive. De plus, les camions de foire du Casse-Croûte Courteau et Chic-Chocs Ungava seront sur place pour combler les appétits en soirée.