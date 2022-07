Le RibFest de Trois-Rivières s’associe à la cause de la sclérose en plaques

L’édition 2022 du RibFest de Trois-Rivières se tiendra les 19, 20 et 21 août au parc portuaire de Trois-Rivières. Tous les amateurs de grillades sont conviés à cette rencontre des sens et à cette compétition qui mettra en valeur le savoir-faire de ces experts de la flamme et du goût!

Cet événement familial axé sur le plaisir et les saveurs vous fera découvrir les meilleurs trucs d’experts du barbecue et du fumoir. Patrick Charlebois, ambassadeur de l’événement, et l’équipe du RibFest sont heureux d’annoncer que la cause choisie à l’occasion de cet événement est la sclérose en plaques.

L’entrée sur le site est gratuite, mais une contribution volontaire sera suggérée au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques – section Mauricie. Les bénévoles de l’organisme seront sur place pour accueillir les visiteurs et assurer le nettoyage des tables. En offrant un don lors de l’entrée sur le site, les festivaliers contribueront aux efforts qui sont déployés pour stopper la SP tout en soutenant les personnes qui vivent avec cette maladie près de chez nous. (A.L.)