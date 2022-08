Le RibFest de Trois-Rivières annulé

L’édition 2022 du RibFest de Trois-Rivières, qui devait avoir lieu du 19 au 21 août au parc portuaire de Trois-Rivières, est annulée. Le manque de main d’œuvre, le coût de l’essence pour les camions-restaurants et l’indisponibilité d’équipement sont les principales raisons du report de l’événement en 2023.



L’événement familial prévoyait accueillir entre 10 000 et 15 000 amateurs de grillades, barbecue et fumoir. Autre déception : l’événement devait permettre d’amasser des dons pour la Société canadienne de la sclérose en plaques – section Mauricie.

« Cette année, dans le monde des festivals, on voit les deux extrêmes. Il y a ceux qui vont très bien et les autres qui vont moins bien. On l’a vu encore récemment avec le défilé de la Fierté qui a dû être annulé. C’est malheureusement notre cas aussi cette année », indique Patrick Charlebois, ambassadeur de l’événement.

« On n’avait pas assez de ribbers, explique ce dernier. Seulement deux avaient confirmé leur présence. Il y en a un qui partait du Nouveau-Mexique. Normalement, les ribbers partent sur la route et font plusieurs événements, dont le nôtre à Trois-Rivières. Cette année, plusieurs événements ont été annulés et ils ne peuvent pas seulement venir ici. Ça leur coûterait beaucoup trop cher de faire l’aller-retour. »

Toutefois, M. Charlebois insiste sur le fait que l’événement sera de retour l’an prochain. Les détails et les dates seront confirmés à quelques semaines de l’événement. D’ici là, les gens qui désirent faire un don à l’organisme peuvent le faire via ce lien : https://scleroseenplaques.ca/section/section-mauricie