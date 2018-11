Le PDG du CIUSSS MCQ quitte pour Québec

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

TROIS-RIVIÈRES. L’actuel président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec (CIUSSS MCQ), Martin Beaumont, a été nommé aujourd’hui par le Conseil des ministres au poste de président-directeur général du CHU de Québec-Université Laval. Ce nouveau mandat prendra effet le 21 janvier.

Tel que le prévoit la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le président-directeur général adjoint du CIUSSS, Carol Fillion, assurera l’intérim du poste de PDG à compter du 21 janvier jusqu’à ce qu’une personne soit nommée à ce titre par le Conseil des ministres.

Depuis son entrée en fonction le 1er avril 2015, M. Beaumont a travaillé à mettre en place une organisation intégrée de soins et services en santé et services sociaux pour faciliter le parcours de l’usager.

«Depuis 2015, notre équipe a investi beaucoup d’énergie à construire une organisation performante qui a généré des gains importants en termes d’accessibilité, de qualité et d’efficacité des services pour l’ensemble de sa population. Le CIUSSS MCQ est arrivé à une étape de consolidation et j’ai pleinement confiance en sa maturité et aux compétences de l’équipe en place pour aller encore plus loin dans l’amélioration des soins et services à la population», affirme M. Martin Beaumont.