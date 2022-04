Le nouveau Maxi ouvert sur le boulevard des Forges

Le nouveau magasin Maxi est officiellement ouvert sur le boulevard des Forges, alors que se terminent les rénovations dans l’ancien magasin Provigo.

À elles seules, les rénovations effectuées pour convertir le magasin de 7000 mètres carrés représentent un investissement de près de 5,5 M$. Cette nouvelle succursale s’ajoute à celle déjà présente sur le boulevard Jean-XXIII.

« Il y a des villes où l’on est capable d’avoir deux Maxi, car la population est grandissante partout. Ici, c’est un Maxi & Cie, de sorte que la section de produits naturels est plus grande et il y a une section de marchandises générales. Contrairement à ce qu’on pouvait voir avant dans les Maxi, il y a un comptoir de charcuterie et de boulangerie. Par ailleurs, ce n’est pas la même clientèle qui fréquente les deux Maxi », précise Patrick Blanchette, vice-président de Maxi.

L’ouverture du magasin a contribué à la création d’une soixantaine d’emplois, faisant pratiquement doubler le nombre d’employés de l’épicerie. On y retrouve maintenant 129 employés.

« Cette augmentation était nécessaire pour bien servir les clients. On s’attend à une hausse des ventes. C’est un peu plus difficile de recruter des employés, mais j’ai été agréablement surpris de la réponse. On est proche de l’université et du cégep. Il y a beaucoup de jeunes prêts à travailler », souligne Daniel Pagé, directeur du magasin.

Afin de marquer cette ouverture et pour témoigner de sa volonté d’activement soutenir la communauté, Daniel Pagé, directeur du magasin, a remis un don de 3000 $ à la Fondation Martin-Matte qui contribue à offrir une meilleure qualité de vie aux enfants et aux adultes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique. Cette somme servira à financer des activités pour les résidents de la Maison Martin-Matte de Trois-Rivières.