Le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac participera aux Journées des moulins, organisées par l’Association des moulins du Québec. Maintenant inscrites au répertoire des journées thématiques du ministère de la Culture et des Communications du Québec, les Journées des moulins représentent une occasion unique de découvrir de nombreux sites historiques québécois.

Le Moulin seigneurial ouvrira donc ses portes aux visiteurs les 1er, 2 et 3 juillet, au coût d’une entrée pour deux personnes. De plus, le public est invité à venir assister à la démonstration de Dave Pott, tourneur sur bois, le dimanche (entre 10h et 17h).

Rappelons que le musée est ouvert tous les jours, du 29 mai au 30 octobre, entre 10h et 17h. Pour la programmation complète, rendez-vous au http://moulinpointedulac.recitsquifontjaser.com/ (JC)