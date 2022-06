Le manque de moniteurs force l’annulation de camps de natation

Les camps de natation et jeune sauveteur habituellement offerts au CAPS de l’UQTR sont forcés d’être annulés cet été en raison du manque de moniteurs qualifiés.

Malgré tous les efforts de recrutement déployés par l’équipe organisatrice des camps, le problème persiste. « Il faut de 6 à 8 moniteurs par semaine. Des semaines, on n’en avait pas du tout et d’autres semaines, on en avait un ou deux seulement. Même en changeant l’horaire, c’est impossible. On avait aussi besoin de formateurs pour donner la formation jeune sauveteur. Il n’y en avait aucun de disponible cet été », explique Isabelle Généreux, coordonnatrice du secteur aquatique et jeunesse pour le CAPS de l’UQTR.

Comme il s’agit d’une formule intensive offerte l’été, il est impossible de déplacer la formation à une autre période de l’année. « On est donc forcé de reporter à l’an prochain », précise Mme Généreux.

Les jeunes inscrits au camp spécialisé en natation ou la formation jeune sauveteur pourront s’ils le désirent obtenir une place au camp des Mini Pats. « On leur garantit une place et on leur rembourse la différence si les parents acceptent cette option. Autrement, on rembourse », indique Mme Généreux.

Mentionnons que le camp spécialisé en natation permet aux jeunes de suivre l’équivalent d’une session de cours par semaine d’inscription. Ces jeunes, âgés de 5 à 14 ans, suivent le programme de la Croix-Rouge. La formation jeune sauveteur est quant à elle offerte aux jeunes de 8 à 14 ans et suit le programme de la Société de sauvetage du Québec. Devenir jeune sauveteur permet non seulement d’améliorer les techniques de nage, mais également d’acquérir les compétences de base nécessaires en sauvetage et en premiers soins pour réussir les cours de niveau Bronze.

Le camp des Mini Pats (5 à 14 ans) permet de son côté de pratiquer plusieurs activités et de découvrir de nouveaux sports comme le soccer, le hockey cosom, les jeux de ballon et le basketball.