Le Grand Prix fera vibrer le centre-ville

Spectacles de jazz et de blues, exposition de voiture de course, feux d’artifice: le Grand Prix de Trois-Rivières entend faire vibrer le centre-ville les 4, 5 et 6 août.

Les festivités débuteront en début de soirée, à 17h30, avec DJ Plam à l’animation musicale. Une exposition de voitures de course se tiendra de 18h à 20h15. Une séance d’autographes avec des pilotes et des démonstrations de régates sur le fleuve sont aussi au programme de la soirée du jeudi, en plus du Grand Prix virtuel.

Un volet musical s’ajoute cette année avec la tenue de spectacles de jazz et de blues, présentés en collaboration avec Trois-Rivières en blues. Les amateurs pourront assister aux prestations de Night Bluemers (4 août, 20h30), West (5 août, 19h30), de Diesel (6 août, 20h45) et de Domino (6 août, 22h45).

Les traditionnels feux d’artifice sont également de retour dans leur formule habituelle au parc portuaire. Rappelons qu’en 2021, les feux avaient été lancés à partir de divers endroits dans la ville.

« On va se faire un gros party qu’on n’a pas eu depuis 2019! C’est dans l’identité du Grand Prix de faire vibrer le centre-ville pendant l’événement. L’an passé, avec la pandémie, on a tenu un spectacle d’humour et on a incité les gens à venir dépenser au centre-ville, en plus de la formule différente du feu d’artifice. Là, on revient à nos affaires courantes, souligne Dominic Fugère, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières. J’étais là comme bénévole, au début des années 1990, quand le feu d’artifice a débuté. On nous avait expliqué qu’on fait ça pour remercier la population de nous prêter les rues de la ville. C’est vrai que tu ne peux pas aller à la piscine de l’Expo pendant quatre jours, mais il y a un feu d’artifice, un party au centre-ville et les gens peuvent profiter des autres choses qu’on amène, comme les spectacles. »

Un service de navettes sera disponible gratuitement pour assister au feu d’artifice au centre-ville, le 6 août, à partir du terminus des Galeries du Cap, du Archambault (centre Les Rivières) et du Carrefour Trois-Rivières Ouest (derrière la halte des autobus de la STTR, près du cinéma).

Par ailleurs, un cocktail dînatoire bénéfice se déroulera le samedi 6 août en soirée. Une partie des sommes recueillies durant l’activité sera envoyée en Ukraine pour soutenir le peuple ukrainien.