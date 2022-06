Le Gaufré 1908 ouvre ses portes à l’hôtel Oui GO!

Yves Beaudoin, copropriétaire du Brasier 1908, et Gilles Babin, copropriétaire de l’hôtel Oui GO! ont eu un véritable coup de cœur entrepreneurial l’un pour l’autre. À ce point que les deux hommes se sont alliés pour offrir à la clientèle une nouvelle expérience de restauration: Le Gaufré 1908.

Localisé à l’hôtel Oui GO!, sur la rue Notre-Dame Centre, le restaurant propose une formule déjeuner et dîner à la clientèle locale et touristique, le menu s’articulant autour des gaufres, autant salées que sucrées, ainsi que des déjeuners complets.

C’est l’équipe familiale des propriétaires du Resto-Bar Le Brasier 1908 opère le nouveau restaurant.

« Ils ont pris le temps de créer une offre différente de ce que l’on retrouve au Brasier 1908, témoigne M. Babin. C’était important pour nous de mettre de l’avant des produits locaux. Ça nous permet aussi d’avoir maintenant l’hébergement et un restaurant sous le même toit. Toute notre clientèle pourra en profiter, tout comme la population. »

L’équipe en cuisine travaille ainsi avec des produits de Nys Pâtissier, l’Érablière du Nord, d’Urbanité, de Bagels St-Grégoire et des Fumés des Monts.

« On a voulu se distinguer en mettant de l’avant la gaufre. C’est un produit tendance et réconfortant. Les gaufres sont fraîchement cuites chaque matin. L’atmosphère est intime et s’intègre bien dans le concept d’hôtel-boutique du Oui GO! », précise M. Beaudoin.

Le Brasier 1908 a pu bénéficier du Programme d’aide aux entreprises commerciales du centre-ville de Trois-Rivières. Ce Fonds d’aide, administré par IDÉ Trois-Rivières, vise à soutenir les entreprises du centre-ville dans leurs projets d’expansion ou d’établissement.

Le Gaufré 1908 est ouvert à la clientèle du mercredi au dimanche de 7h00 à 11h00. L’horaire devrait évoluer graduellement afin d’élargir son offre pour les dîners et à d’autres jours de la semaine.