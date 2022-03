Le Gala Edis dévoile ses finalistes

C’est ce matin que la Jeune Chambre de la Mauricie dévoilait les finalistes de la 10e édition du Gala Edis. La Microbrasserie Le Temps d’une Pinte n’a pas chômé dans cette deuxième année de pandémie, récoltant trois nominations.

Le Gala Edis reconnait les jeunes entrepreneurs et professionnels, ainsi que les entreprises de la région qui se sont distinguées par leurs pratiques d’affaires et leurs implications. Cette année, il est de retour en présentiel en direct du Complexe Laviolette, le 6 mai prochain, sous la thématique « S’envoler ».

Dans la catégorie Entreprise de l’année, les finalistes sont La Microbrasserie Le Temps d’une Pinte, Marée – Chandelles et Solucan. La Microbrasserie Le Temps d’une Pinte se démarque également dans la catégorie Initiatives en développement durable, avec Cinétic et la Corporation des évènements de Trois-Rivières, et dans la catégorie Personnalité d’affaires masculine alors que Sébastien Bourassa est nominé face à Roxan Turcotte (Construction R. Turcotte) et Francis-Olivier Jutras (Adrénaline Urbaine).

Adrénaline Urbaine est également finaliste dans la catégorie Pratiques d’affaires innovantes, accompagné de Solucan et de la crémerie Le Cornet du Coin, du Complexe Laviolette. Cinétic est lui aussi nominé dans une deuxième catégorie, soit pour la Meilleures pratiques RH. Il est opposé à Mallette SENCRL (Bureau de Trois-Rivières) et Diffusion Solutions Intégrées.

Joanie Turcotte, de Doucet et Turcotte Architectes, est également finaliste à deux endroits. Elle est en nomination pour le prix Implication dans le milieu, avec Ariane Villemure (MNP) et Marie-Claude Poulin (Bell Média). Puis on la retrouve dans la catégorie Personnalité d’affaires féminine avec Kali Emilia Levassor (Weekend Warrior Apparel) et Sarah-Maude Joubert (Les psy trucs inc.).

La dernière nomination s’intitule Implication étudiante. Andrée-Anne Jacob, Jean-Russ Dufour et Mélissa Clermont se feront la lutte pour les grands honneurs.

« On remercie toujours nos partenaires parce que c’est grâce à eux qu’on est là et qu’on peut faire cet évènement. On a vraiment hâte de voir tout le monde après deux ans en mode virtuelle. On remercie le comité aussi qui avait des idées de grandeur cette année. On parlait même de rentrer un avion dans le Complexe Laviolette, imaginez! Je ne sais pas si ça va se faire », a confié Joany Dufresne, président du conseil d’administration.

« La pandémie a été difficile, mais particulièrement 2021 pour les entrepreneurs. Il y en a pour qui ça s’est bien passé, mais somme toute, ç’a été beaucoup d’innovation, d’adaptation et nos membres ont été hyper-résilients. Pour nous, de les voir en personne et de leur dire félicitations, vous faîtes du beau travail et ne lâchez pas, c’est une belle tape dans le dos, qui n’est pas aussi ressentie en virtuelle, avouons-le. »

La Jeune Chambre a souligné ses membres du jury pour la sélection des finalistes, jury présidé par Karine Provencher, associé chez MNP. Elle était accompagnée d’Élaine Giroux (Coefficient RH), Marianne Méthot (Ville de Trois-Rivières), Fanny Brouillette (Desjardins), Philippe Vallières (Germain et Frère), Mathieu Cossette (Innovation et Développement économique Trois-Rivières), Marilyne Badeau (Services Québec) et Étienne Desfossés (Carrefour Québec International).

La soirée débutera avec un pré-gala, dès 17h. Les billets sont en vente dès maintenant via le www.jcmauricie.com.